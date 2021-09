Gabriela Prisăcariu, siluetă de invidiat imediat după naștere! Ce dietă a ținut soția lui Dani Oțil. „Am trecut să mănânc…”

În urmă cu mai bine de două săptămâni Gabriela Prisăcariu a adus pe lumea un băiețel. Acesta este acum o mămică împlinită și fericită. Mai mult, pare că nici nu trebuie să își bată capul cu kilogramele în plus acumulat în timpul sarcinii.

Deși a trecut destul de puțin timp după ce a născut, Gabriela Prisăcariu are o siluetă de invidiat. Soția lui Dani Oțil a reușit să scape imediat de kilogramele în plus și asta fără prea mare efort. Proaspăta mămică a mărturisit că în timpul sarcinii a acumulat 20 de kilograme, iar acum mai are de dat jos doar 8. (CITEȘTE ȘI: DE CE A FOST CRITICATĂ GABRIELA PRISĂCARIU, LA SCURT TIMP DUPĂ CE A NĂSCUT: ”POZELE ASTEA PUN MULTĂ PRESIUNE PE MĂMICILE CARE NU-ȘI REVIN LA FEL DE REPEDE DUPĂ SARCINĂ”)

Deși a reușit să topească kilogramele în plus, Gabriela Prisăcariu spune că nu a ținut niciun fel de dietă, doar că în aceste momente nu prea are poftă de mâncare și asta pare că a ajutat-o foarte mult.

„Nu am slăbit repede, adică am mai bine de două săptămâni de când am născut. Din 20 de kilograme mai am de dat jos 8. Nu țin o dietă, mănânc normal, ce-i drept mănânc mult mai puțin față de momentul când eram însărcinată […]

Alăptatul și colicii bebelușului mă țin în priză. Nu prea am poftă de mâncare și nu prea îmi stă gândul la mâncare, dar în rest mănânc normal, mese normale, nu am trecut să mănânc salate sau mai știu eu ce. Cel mai important lucru este faptul că nu mă stresez deloc cu dieta. Am eu timp să revin ușor, ușor”, a spus Gabriela Prisăcariu.

Ce nume au ales Gabriela și Dani Oțil pentru băiețelul lor

Gabriela Prisăcariu le-a dezvăluit fanilor numele pe care l-au au ales pentru băiețelul lor. Dani Oțil a mărturisit, recent, că și-a dorit un singur prenume pentru copil, dar soția lui a vrut ca micuțul să aibă două prenume. Astfel, prezentatorul TV a ales un prenume format din patru litere, iar Gabriela pe celălalt.

Într-un final, cei doi au găsit și numele perfect. Gabriela Prisăcariu le-a dezvăluit fanilor, pe Instagram, că băiețelul se va numi Luca Tiago Oțil.

(VEZI ȘI: GABRIELA PRISĂCARIU, MESAJ EMOȚIONANT PENTRU MAMA EI! CUM ARATĂ SOACRA PREZENTATORULUI TV DANI OȚIL