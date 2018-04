Gaina care traieste fara cap! Pasarea nu mai are craniu, dar e vie de o saptamana. Cum de nu moare

Caz socant in Thailanda! O gaina traieste dupa ce a ramas fara cap.

Gaina care traieste fara cap are deja o saptamana de viata. Pasarea a fost gasita asa de niste oameni. Acestia cred ca, cel mai probabil, a fost atacata de un animal. In urma agresiunii, gaina a ramas fara cap si doar cu gatul lung. A fost dusa de urgenta la veterinar in momentul in care oamenii si-au dat seama ca e vie.

Persoana care a gasit-o a impartasit povestea ei pe internet. Pasarea are mai bine de o saptamana de cand traieste fara cap.

