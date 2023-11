Gala Mari Sportivi ProSport 2023. Canotoarele de la patru rame și dublu rame feminin au un singur obiectiv: medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Paris

Gala Mari Sportivi ProSport 2023 are loc pe data de 28 noiembrie. În cadrul acestui eveniment special urmează să fie premiați cei care au triumfat în lumea sportului în acest an și prin rezultatele lor au reușit să se califice la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

Toamna aceasta, Mădălina Bereș, Maria Tivodariu, Amalia Bereș și Magdalena Rusu au câștigat medalia de argint la Campionatele Mondiale de la Belgrad, la proba de patru rame feminin, după ce au terminat cursa cu timpul de 06 minute 43 de secunde 29/100. Româncele au fost devansate doar de landezele Marloes Oldenburg, Hermijntje Drenth, Tinka Offereins, Benthe Boonstra, care și-au asigurat aurul cu un timp de 06 minute 41 sec 82/100.

Performanțe de la Belgrad i-a garantat echipajului de la patru rame feminin biletul la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024. Competiție de unde româncele își doresc, ca de data aceasta, să revină în țară triumfătoare și cu aurul olimpic la gât, după cum a mărturisit chiar Amalia Bereș.

„A fost o cursă foarte grea. Nu știu dacă s-a văzut pe filmare sau nu. Mă bucur foarte mult pentru cursa, chiar dacă lumea ar fi vrut să venim pe 1. Și noi ne-am dorit, vă dați seama.

Sunt foarte mândră de echipa mea și de cursa pe care am făcut-o. Am câștigat argintul, nu am pierdut aurul. Ne-am fi simțit mult mai avantajate dacă eram toate bine. Măduța noastră s-a simțit cam rău astăzi. Deci, am avut un motor un pic mai pâlpâit. Dar sunt sigur că la Jocurile Olimpice nu se va mai întâmpla”, a spus Amalia Bereş, după argintul cucerit la Campionatele Mondiale de la Belgrad.