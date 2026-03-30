”Gata, s-a terminat”. Mircea Lucescu a făcut anunțul de pe patul de spital, despre echipa națională

De: Virgil Ionescu 30/03/2026 | 07:48
Mircea Lucescu, la ultimul meci pe banca echipei naționale a României. Sursa foto: Profimedia

Mircea Lucescu a făcut anunțul de pe patul de spital în ceea ce privește contractul său cu echipa națională a României de fotbal. Tehnicianul a renunțat la rolul său de selecționer pentru a se dedica recuperării, iar ultimul meci pe banca ”tricolorilor” a fost cel împotriva selecționatei Turciei, din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal, pierdut cu scorul de 1-0.

Duminică, 29 martie, Mircea Lucescu a fost transportat de urgență la Spitalul Universitar de Urgență, după ce a leșinat în timpul unei ședințe de pregătire de la Mogoșoaia, preliminară amicalului cu Slovacia.

În urma unor investigații amănunțite, s-a stabilit că este vorba despre sincopă cardiacă, iar Mircea Lucescu a anunțat în urmă cu puțin timp că angajamentul său cu Federația Română de Fotbal s-a încheiat:

„Gata, s-a terminat. Mai important, însă, e altceva. Eu cred în potențialul acestei generații. Fotbaliștii au mult talent. Susținuți, ei și noul selecționer vor putea reuși rezultate bune, sunt convins”, a declarat Mircea Lucescu.

Ionel Gane, alături de Mircea Lucescu, în timpul amicalului cu Moldova. Sursa foto: Profimedia
Contractul selecționerului s-ar fi terminat oricum după amicalul cu Slovacia, însă starea de sănătate a lui Mircea Lucescu nu i-a mai permis să îl ducă la bun sfârșit. Oficialii FRF au încercat să amâne partida de testare, din cauza stării de sănătate precare a selecționerului și nu numai. Vă reamintim că episodul neplăcut cu ”Il Luce” a avut loc chiar pe terenul de antrenament, sub ochii propriilor jucători. Conform președintelui Federației, Răzvan Burleanu, amicalul se va juca, după ce încercările de a amâna acest joc a eșuat, iar locul lui Lucescu pe bancă va fi luat de secundul acestuia, Ionel Gane:

„FRF a încercat să anuleze meciul de la Bratislava, însă nu s-a reușit acest lucru. Totodată, s-a luat în calcul ca delegația României să plece mâine în Slovacia, dar singurul culoar de zbor disponibil ar fi fost prea târziu”, a transmis Federaţia Română de Fotbal prin Răzvan Burleanu.

