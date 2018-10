Gazul, fără secrete pentru moldoveni: „Mediașul a abordat jocurile diferit, nu în toate jocurile au jucat deschis, nu în toate jocurile s-au dus să atace!”

Mediașul va avea viață grea astăzi de la ora 18:00 în etapa a XII-a a Ligii I cu FC Botoșani. Tehnicianul Costel Enache a declarat că în ciuda faptului că au cu opt puncte mai mult în clasament decât elevii săi, nu se așteaptă ca Mediașul să se arunce în atac și a ținut în pregătirea partidei să le atragă atenția elevilor săi că mai mult de jumătate din golurile înscrise de ardeleni au fost pe contraatac.

„Să știți că Mediașul a abordat jocurile diferit, nu în toate jocurile au jucat deschis, nu în toate jocurile s-au dus să atace. Din punctul meu de vedere și uitându-mă în statistică, că tot vorbim de statistică, din cele 14 goluri marcate, opt au fost contraatac așa că ar trebui să fim atenți la acest lucru”, a declarat Costel Enache.

Principalul moldovenilor și-a motivat jucătorii înaintea duelului din Ardeal folosindu-se de statistică, comparând parcursul celor două echipe din acest sezon, dorind astfel să le demonstreze elevilor săi că doar ghinionul i-a privat să nu aibă mai multe puncte în clasament în urma celor 11 partide susținute în acest sezon.

„Mă uitam la statistică și la modul de a compara lucrurile. Golaverajul nostru este 14 la 14, Mediașul are un golaveraj 14- 15, ei au 20 de puncte și noi 12, cu un golaveraj mai bun și cu același număr de goluri marcate și am încercat să înțeleg unde de fapt se face diferența. N-am fost pragmatici ca în ultimul joc sau în multe jocuri din campionatul trecut. Am fost un pic mai naivi, am fost echipa care a vrut să joace fotbal, iar naivitatea asta ne-a costat oarecum deși lumea vorbește frumos la adresa noastră că am jucat deschis, că jucăm ofensiv. Putem lua în calcul și jocurile cu echipele care au jucat deschis, în jocurile în care și-au propus o victorie cu noi au fost în general câștigate de noi sau am ieșit pe plus în aceste jocuri. Vedem, să sperăm că statistica va confirma și în meciurile următoare”, a concchis principalul moldovenilor.

Partida dintre Gaz Metan și FC Botoșani va avea loc astăzi de la ora 18:00 și va fi transmisă în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.