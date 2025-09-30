Geanina, o româncă de 25 de ani, a dispărut în Napoli! Ce s-a întâmplat cu ea, 10 zile mai târziu

O româncă în vârstă de 25 de ani a fost dată dispărută pe data de 18 septembrie, la Napoli. Geanina Tinca a fost văzută pentru ultima dată în seara aceleiași zile, pe via Paul Cézanne din cartierul Ponticelli, o zonă de la periferia estică a orașului Napoli.

După aceea, martorii au povestit că tânăra ar fi plecat din apropierea gării Villa Literno și ar fi urcat într-un tren cu direcția Napoli. Cazul a fost cu atât mai complicat cu cât Geanina nu avea asupra ei telefon mobil, acte sau bani, ceea ce a îngreunat semnificativ munca celor care o căutau. După 1o zile, tânăra a fost găsită.

Geanina Tinca a fost găsită

Cazul a ajuns rapid în atenția presei italiene și a fost prezentat în cadrul unei emisiuni cunoscute. Jurnaliștii italieni au prezentat-o pe tânăra în vârsta de 25 de ani ca o persoană fragilă, aflată într-un impas. În eforturile de a o găsi pe Geanina Tinca, un rol esențial l-a avut și Asociația Penelope, o organizație de voluntariat din Italia care oferă sprijin familiilor persoanelor dispărute.

Voluntarii au răspuns imediat la solicitarea familiei de o găsi pe Geanina și au colaborat cu autoritățile italiene pentru ca tânăra să fie găsită cât mai repede. După zece zile de căutări intense, Geanina Tinca a fost găsită în viață. Vestea a fost confirmată și de presa locală italiană.

Până în acest moment, nu au fost oferite detalii despre motivele dispariției sau circumstanțele în care tânăra nu a mai dat niciun semn timp de zece zile. După ce a fost găsită, Geanina a fost transportată de urgență la spital, acolo unde a fost supusă unor investigații medicale amănunțite.

Acest caz reamintește și de alte cazuri similare înregistrate în rândul românilor plecați la muncă sau la studii în străinătate. Lipsa unor informații clare imediat după dispariție face ca familia și apropiații să aștepte cu nerăbdare orice veste. Din fericire, tânăra se află acum în sânul familiei.

