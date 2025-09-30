Mia a fost închisă în Dubai, după ce a comis greșeala vieții! Ce a pățit, la câteva zile după ce a ajuns la închisoare

Mia O`Brien, o tânără britanică în vârstă de 23 de ani, se află după gratii în cea mai dură închisoare din Dubai. Studenta a fost prinsă cu droguri în apartamentul în care locuia. Mama ei vine însă cu altă teorie și susține că fiica ei este total nevinovayă. Iată ce s-a întâmplat!

Mia O`Brien primea vestea la începutul acestei luni: închisoare pe viață în capitala Emiratelor Arabe Unite, după ce a fost acuzată de trafic de droguri.

Mia a fost închisă pe viață în Dubai

Oamenii legii din Dubai ar fi descoperit 50 de grame de cocaină în apartamentul în care studenta la drept locuia. Mama tinerei, Danielle McKenna, susține că fiica ei este nevinovată, iar vina ei ar fi doar ca s-a amestecat cu „prieteni greșiți”.

Mai mult, femeia a spus că procesul tinerei s-a ținut doar în limba arabă, ele fiind nevoite să afle de condamnarea pe viață prin intermediul avocatului ei. Pe lângă sentința pe viață, Mia a primit o amendă de 100.000 de lire sterline. Mama tinerei a dezvăluit condițiile dure la care fiica ei este supusă în închisoare.

Mia împarte o celulă cu alte șase persoane și doarme pe o saltea pe podea. Mai mult, tânăra a fost martoră la agresiuni între deținuți.

Condițiile din închisoare au fost descrie drept „infernale” de către grupurile pentru drepturile omului.

Organizația Detained in Dubai a scris că deținuții dorm în camere supraaglomerate, de multe ori fără pat și au în mod regulat orez la masă.

De asemenea, foste deținute din Occident le-au adus acuzații de tortură și viol deținuților, potrivit Unilad.

CITEȘTE ȘI:

A murit Amalia Semeniuc, tânăra rănită grav în accidentul din Suceava. Mama și una dintre surori și-au pierdut la rândul lor viața

Marina, o artistă de circ de doar 27 de ani, a murit în timpul unui show. Tragedia a avut loc sub privirile îngrozite ale spectatorilor