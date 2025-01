Geo a cumpărat un borcan cu sos de brânză de la Profi. Când l-a deschis acasă, să cadă din picioare!

O situație neplăcută a adus din nou în atenția publicului problemele de control a calității din magazinele Profi. Un bărbat a postat pe TikTok un videoclip în care dezvăluie ce a descoperit într-un borcan de sos nachos cheese dip, cumpărat cu doar câteva minute înainte. Ce a putut să găsească în interiorul lui? Nu o să îți vină să crezi!

Nu de puține ori, clienții descoperă că produsele cumpărate din magazine nu corespund așteptărilor lor. Uneori, odată ajunși acasă, se confruntă cu situații neplăcute: alimente care nu seamănă cu cele de pe ambalaj sau, în cazuri mai grave, produse alterate sau mucegăite. Aceeași experiență a avut-o un bărbat, atunci când a achiziționat un produs din Profi și a decis să împărtășească această întâmplare.

În videoclipul postat pe rețelele de socializare, clientul povestește:

„Am cumpărat-o de la Profi, acum 10 minute. Faza e că am mâncat din ea, apoi am văzut. Uitați și voi ce mucegai. Am cumpărat două. Cealaltă nu are nimic. O să mă duc la ei.”