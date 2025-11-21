Acasă » Știri » George Buhnici, despre derapajul legat de femeile cu „celulită și vergeturi” din urmă cu 3 ani: „Aveam nevoie un pic de umilință”

De: Denisa Iordache 21/11/2025 | 15:34
George Buhnici, despre derapajul legat de femeile cu „celulită și vergeturi” din urmă cu 3 ani: „Aveam nevoie un pic de umilință”
Sursa foto: Captură video

George Buhnici a vorbit pentru prima dată despre scandalul în mijlocul căruia s-a regăsit în urmă cu 3 ani, atunci când declarațiile lui au stârnit revoltă în mediul online. Iată ce a spus despre acel moment dificil din viața lui! 

Vă reamintim că în vara anului 2022, în cadrul unui interviu, George Buhnici a spus că soția lui arată ca o „minoră” și le-a îndemnat pe femei să meargă la sală înainte de a se dezbrăca pe plajă. El a vorbit despre „celulita” și „vergeturile” femeilor aflate pe litoral, iar aceste declarații i-au adus multe critici. 

George Buhnici vorbește despre derapajul din 2022

Declarațiile legate de nevasta lui, dar și de femeile care merg la plajă și cărora li se văd „vergeturile” i-au adus multe critici la vremea respectivă și i-au afectat imaginea și cariera. 

„Eu am noroc că am o nevastă care arată ca o minoră”, spunea el atunci.

Printre persoanele publice care i-au oferit replici dure la acel moment s-au numărat Mircea Badea, Alina Eremia, Ilona Brezoianu și Cristina Bălan. În timp ce Badea i-a oferit o replică ironică, celelalte vedete i-au transmis lui Buhnici că femeile nu sunt obligate să arate așa cum își doresc anumiți bărbați. 

După trei ani de la acest moment dificil pentru Buhnici, el a dezbătut subiectul în cadrul podcastului lui Morar. 

„Am tăcut, am înghițit, dar mi se pare nu trădare, sfidător, ca unii dintre colegii noștri de breaslă să se fi folosit de noi ca o treaptă pe care să calce. Fără nume. (…) Aveam nevoie de un pic de umilință, era necesar. Cred că toți avem nevoie”, a spus Buhnici.

George Buhnici, jefuit în Barcelona! Ce îi sfătuiește pe români: ”Trebuie să ne cerem drepturile”

„Minora” lui George Buhnici le oferă sfaturi celor care vor să arate ca o adolescentă: „M-am simțit extraordinar după”

