George Simion, primele declarații înainte de EXIT POLL-ul de la ora 21:00: „Pe toți românii îi rog să ne ajute în acest efort”

George Simion a făcut primele declarații înainte de EXIT POLL-ul de la ora 21:00. Ce a spus liderul AUR despre alegerile de astăzi, 18 mai? Candidatul la prezidențiale a subliniat ideea de pace! Vă prezentăm cele mai noi informații!

George Simion a făcut apel la vindecarea națiunii, moment în care a insistat pe nevoia de pace și unitate în rândul românilor. Liderul AUR a transmis că tentativele de fraudă pe care le-a denunțat în Republica Moldova și turismul electoral s-a redus semnificativ.

„Națiunea română trebuie să se vindece. Natiunea română are nevoie de pace și vom acționa de acum încolo în consecință, așa cum am spus și astăzi în biserică: ‘Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.’ Important este să nu se mai persiste în greșeală. Mă bucur că tentativele de fraudă pe care le-am denunțat în Republica Moldova, turismul electoral practicat acolo, în mare parte a luat sfârșit. Îi asigur pe frații noștri de peste Prut că sunt în inima noastră, că îi iubim, că fac parte din națiunea română, o națiune măreață, și că, sub nicio formă, nimeni, din nicio parte a spectrului politic, nu trebuie să pună presiuni pe ei”, a mărturisit George Simion.