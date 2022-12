Georgiana Lobonț a ales să ia o pauză de la cântări, înainte de sărbători. De ce a luat artista această decizie

Săptămâna trecută, Georgiana Lobonț anunța că își anulează mai multe angajamente pe care le va avea în perioada dinaintea sărbătorilor. Acum, cântăreața le-a mărturisit fanilor că este mândră de faptul că a luat o pauză, pentru că avea nevoie să își încarce bateriile. Aceasta a vorbit despre cât de mult contează să spui „nu”, iar uneori să te mai gândești și la planurile tale.

De ce a ales Georgiana Lobonț să ia o pauză de la muncă

După ce și-a luat o pauză bine meritată de la evenimente și proiecte, Georgiana Lobonț le-a explicat fanilor în detaliu motivul pentru care a luat această decizie. Se pare că artista și-a petrecut timpul cu familia, iar acest lucru i-a prins extrem de bine. Aceasta spune că a reușit să-și pună casa la punct și să fie alături de copiii ei.

„În perioada sărbătorilor îmi vine să plâng. Mă simt așa de fericită, și de bucuroasă și de împlinită. Mai ales faptul că mi-am lăsat săptămâna asta să fiu cu familia, să fiu pentru familia mea, pentru copiii mei … e foarte fain. (…) Aveam în plan pentru săptămâna asta să fac mai mute, dar mi-am anulat tot pentru că am fost foarte obosită, din toate punctele de vedere.”, a mărturisit Georgiana Lobonț pe Instastory.

Georgiana Lobonț: „În viață trebuie să înveți să spui și NU”

Interpreta de muzică populară a recunoscut că ajunsese la capătul puterilor, iar oboseala și-a spus cuvântul. Totuși, aceasta s-a recuperat rapid, iar în sânul familiei a reușit să petreacă timp de calitate și să facă toate pregătirile pentru Crăciun. Nașa lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican a terminat curățenia, și-a comandat mobilă și a profitat de timpul liber pentru a cumpăra tot ce-i place.

Cu toate că acum se simte mult mai bine, Georgiana Lobonț scoate în evidență faptul că este extrem de important să refuzi anumite lucruri pentru a evita epuizarea și a avea grijă de sănătatea ta.

„Acum mi-am revenit, sunt foarte bine, dar mi-a prins bine pauza asta și unele anulări. M-am băgat în toate, efectiv nu am vrut să supăr pe nimeni și am acceptat cam tot. Pe unde ne-au chemat, am acceptat. Asta nu e bine, pentru că în viață trebuie să înveți să spui și ”nu” pentru sănătatea ta mentală și fizică. (…) Oamenii trebuie să accepte că noi nu suntem roboți și nu ne putem juca cu sănătatea”, a mai afirmat artista.

Artista, vizibil deranjată de afirmațiile șocante făcute de Armin Nicoară

Georgiana Lobonț a reacționat recent la afirmațiile șocante făcute de finul ei, Armin Nicoară. După ce acesta a spus în cadrul unui interviu că „nașa este porno rău”, artista, vizibil deranjată și-a spus părerea și l-a pus la punct pe artist.

„Armin este un băiat bun, dar în ultima perioadă exagerează. Acum că s-a căsătorit am așteptări mai mari de la el, atât eu cât și publicul probabil. Dar și de la Claudia care nu mai are voie să-l lase să vorbească așa și nici să fie de acord cu astfel de afirmații dacă vor să respecte normele tradiționale.

Oamenii taxează orice. Trebuie mare atenție. Fiecare e liber să se exprime cum vrea și să trăiască cum vrea, doar de asta suntem într-un stat democratic. Dar nu ne putem juca cu cuvintele mai ales la adresa altor persoane.

Nu toți oamenii gândesc la fel sau înțeleg la fel viața. Eu nu sunt în măsură să judec sau să dau sfaturi nimănui dar nici nu sunt de acord cu ce zice. Poate ei nu vor să meargă pe unda vieții care mie mi se pare normală și văd altfel normalitatea. Dar o femeie trebuie să-l atenționeze pe soțul ei când greșește, acasă când nu-i vede și nu-i aude nimeni ca a doua oară să nu se mai repete, iar bărbatul la fel să facă cu soția.”, a declarat aceasta, potrivit wowbiz.ro