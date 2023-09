Gest fără precedent în lumea tenisului. O jucătoare din Ucraina a lăsat-o pe rusoaică singură la fileu

În aceste zile la Tokyo se desfășoară turneul de tenis Toray Pan Pacific Open, din categoria WTA 500. Ieri, 26 septembrie a avut loc confruntarea dintre Marta Kostyuk (21 de ani – 45 WTA), jucătoare din Ucraina, și adversara sa din Rusia, Daria Kasatkina (26 de ani – 13 WTA). Meciul a marcat un moment fără precedent în lumea tenisului, creat de către jucătoarea din Ucraina. Ce i-a făcut aceasta adversarei?

Turneul de la Tokyo este în plină desfășurare, iar în primul tur, unul dintre duelurile de pe tabloul feminin a fost cel dintre rusoaica Daria Kasatkina și ucraineanca Marta Kostyuk. Având în vedere războiul dintre Rusia și Ucraina toată lumea se aștepta ca între cele două jucătoare să existe tensiuni, asta și pentru că Marta Kostyuk este cunoscută pentru faptul că refuză să mai dea mâna la fileu cu adversarele din Rusia.

Dar, de această dată, sportiva din Ucraina a surprins pe toată lumea. Mai exact, ea a refuzat să facă poza de la fileu alături de Daria Kasatkina. Marta Kostyuk a cerut ca fotografia să fie realizată separat, mai întâi doar cu rusoaica, apoi doar cu ea.

Jucătoarea de tenis din Rusia nu a părut să fie deranjată de atitudinea adversarei sale, iar organizatorii s-au conformat cerinței sale. Cele două au jucat un meci dur, care a fost câștigat de Daria Kasatkina după 3 seturi, scor 3-6, 6-4, 6-3.

Umm why they took the photos separately 👽 pic.twitter.com/8cuXwexaN8

— LorenaPopa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena) September 26, 2023