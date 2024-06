Gestul emoționant făcut de Ioana Tufaru, în semn de mulțumire pentru ajutorul primit de la Gigi Becali: „A fost aproape de noi din umbră”

Ioana Tufaru este în culmea fericirii de când a devenit mamă! Fiica Andei Călugăreanu l-a prezentat tuturor pe fiul ei, Luca Andrei George, băiețelul care a primit un nume de botez din partea lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera i-a ajutat mult familia, iar în semn de respect pentru sprijinul primit vedeta s-a gândit să facă un gest emoționant. Ce spunea aceasta despre relația de prietenie cu milionarul?

Ioana Tufaru este o mamă împlinită, iar viața ei s-a schimbat total după ce a venit pe lume băiețelul ei. Fiica Andei Călugăreanu a vorbit, de curând, despre viața ei de când a devenit mama lui Luca Andrei George. Vedeta a fost ajutată din umbră de către Gigi Becali, iar drept mulțumire a ales să-i pună copilului ei numele milionarului. La acea vreme, Ioana Tufaru și-a dorit ca patronul FCSB să-i boteze băiatului.

„Inițial voiam ca pe fiul meu să îl cheme David, dar a devenit o modă și nu am mai vrut. I-am pus Luca, pentru că am auzit o mămică când și-a strigat copilul și am vrut neapărat, Andrei pentru că mi-am dorit clar și am adăugat George drept mulțumire domnului Gigi Becali, pentru tot ce a făcut pentru noi. Ne-am dorit la vremea aia să ni-l boteze. El a fost aproape de noi din umbră.”, a dezvăluit Ioana Tufaru, într-o emisiune online.