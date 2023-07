Gestul făcut de Daniel Onoriu după ce a scăpat de arestul la domiciliu. „Am fost un om extrem de bolnav”

După o lungă perioadă, Daniel Onoriu are motive de bucurie. Fostul pilot de raliuri a scăpat de arestul la domiciliu și este acum un om liber. Vestea l-a bucurat aproape până la lacrimi pe bărbat și l-a făcut să profite din plin de primele momente de liberate.

În urmă cu mai bine de opt luni, Daniel Onoriu ducea un război aprig cu Isabela, fosta lui parteneră de viață. Cei doi încheiaseră un mariaj de șase ani, iar asta nu i-a picat prea bine fostului pilot de raliuri. A început, atunci, să o atace vehement pe Isabela, fapt ce a determinat-o pe aceasta să se teamă și să ceară ajutorul autorităților, obținând un ordin de protecție. După ce a spus tot felul de lucruri despre cea care i-a fost soție, bărbatul și-a dorit cu ardoare o împăcare, încălcând ordinul de restricție. Motiv pentru care a fost trimis în arest la domiciliu.

Vinerea trecută, după opt luni petrecute doar în casă, Daniel Onoriu a ajuns, din nou, în fața instanței. El și-a susținut cauza și în cele din urmă a reușit să își câștige libertatea. Astfel, măsura arestului la domiciliu a fost înlocuită cu cea a controlului judiciar.

„Avocații mei îmi ziceau să spun că regret, niște cuvinte simple, dar simțeam că nu sunt ascultat, de data asta am vorbit ce am vrut eu, am făcut-o de capul meu, am dat de o doamnă judecător, să fie Binecuvântată de Dumnezeu, m-a ascultat, avea un chip de om blând. Am început să plâng, simțeam că nu mai scap în viața mea. I-am zis că eu sunt sportiv de performanță, mă cunoaște o țară întreagă, mi-am făcut un nume, m-am născut cu un nume, bunicii mei au fost muzicanți, adunau stadioane de oameni.

Eu m-am născut din familie de pocăiți, oameni credincioși, mie îmi e frică de Dumnezeu. Eu mi-am iubit soția extrem de mult, niciodată nu aș putea să-i fac rău, chiar dacă ea mi-a făcut mie rău. Eu Isabelei nu o să-i fac nicio problemă. A dormit cu mine în pat 6 ani de zile, am făcut o grămadă de kilometri prin toată Europa, mi-am petrecut 24/24 de ore cu ea”, a declarat Daniel Onoriu, potrivit spynews.ro.

Daniel Onoriu, primele zile de libertate

După ce a aflat că poate să iasă din casă, Daniel Onoriu nu a mai așteptat nicio secundă și a ieșit pe străzile din Capitală. Și-a dorit să se plimbe cât mai mult, mai ales că mișcarea fizică este cât se poate de indicată pentru el, după problemele de sănătate pe care le-a avut. Așa că a luat-o la pas, iar drumul l-a purtat și la Biserică, unde a mulțumit Divinității.

De asemena, fostul pilot de raliuri a bifat și multe ieșiri la terasă, cu toți prietenii pe care nu îi mai văzuse de mult timp. S-a bucurat din plin de liberate și de cei dragi.

„Ieri am fost la biserică, m-am rugat la Dumnezeu, după am fost de la Piața Presei Libere până în Băneasa, pe jos, acasă, eu am avut mușchii atrofiați, am stat două luni în comă, am fost 99% mort. N-am înțeles de ce în acest timp judecătorii nu m-au lăsat să ies acasă pe propria mea terasă. Eu am fost un om extrem de bolnav, Dumnezeu mi-a dat ambiție. Chiar dacă am stat închis în apartament, eu chiar și așa mi-am văzut de corpul meu, am făcut mii de ture prin casă, am tras de fiare până când n-am mai putut.

Am început să vorbesc cu prietenii, cu familia, am ieșit la vreo 10 terase și restaurante și m-am întâlnit cu foarte mulți prieteni. Am mers și la biserici să mă rog. Ionuț Hornoiu s-a dovedit a fi un prieten foarte bun, a venit la mine la grătar, acum merg la el acasă, mă ajută să mă antrenez, mergem împreună la sală”, a mai spus Daniel Onoriu.

