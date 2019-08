Gestul făcut de Maria Constantin la înmormântarea lui Marcel Toader

Miercuri, 7 august, Marcel Toader a fost condus de familie și apropiați pe ultimul drum. Iar la înmormântare, Maria Constantn a făcut un gest impresionant față de cel care i-a fost soț.

Miercuri, familia și apropiații l-au condus pe Marcel Toader pe ultimul drum. Potrivit Spynews, Maria Constantin a decis să trimită o coroană de flori la înmormântarea lui Marcel Toader, în ciuda faptului că cei doi s-au despărțit cu scandal. Artista ar fi vorbit cu o rudă de-ale afaceristului și s-ar fi scuzat că nu a putut ajunge să-și ia ”Adio” de la fostul ei soț. Maria Constantin și-a motivat absența mărturisind că nu ar fi vrut să dea ochii cu presa. (CITEȘTE ȘI: NUMAI O SOȚIE DIN CELE 6 ȘI-A ANUNȚAT PREZENȚA LA ÎNMORMÂNTAREA LUI MARCEL TOADER!)

Mama lui Marcel Toader a aflat de la TV că fiul ei a murit

Mama afaceristului este devastată de durere și nu-și poate reveni din șocul suferit. (CITEȘTE ȘI: PRIMELE DECLARAȚII ALE LUI MAXIMILIAN, FIUL LUI MARCEL TOADER)

“Eram sâmbătă după-amiază acasă şi m-a sunat nepoata. Am dat şi eu telefon după ce m-a sunat nepoata. A sunat, dar nu a răspuns nimeni. Am aşteptat puţin pentru că am crezut că mă sună. Am zis să dau drumul la televizor şi scria mare cu litere galbene, Marcel a făcut infarct şi a murit. Am aşteptat să apară şi al doilea scris, am zis că este adevărat. Am avut înţepături în tot corpul, am zis că nu se poate.