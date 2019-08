Omul de afaceri Marcel Toader a murit în urma unui stop cardiac, chiar sub privirile disperate ale prietenilor săi, care se aflau la masă cu el. Familia fostului rugbist, devenit și un celebru personaj monden, se pregătește pentru cele mai grele clipe. Miercuri, toți apropiații îl conduc pe ultimul drum pe Marcel Toader. Din informațiile obținute de CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, doar una dintre cele șase soții pe care le-a avut va fi prezentă la înmormântare. (VEZI ȘI: MARCEL TOADER A PIERDUT 50.000 DE EURO: ”AM FĂCUT DE TOATE, AM ÎNCERCAT…”)

Moartea lui Marcel Toader a fost una subită și a șocat pe toată lumea. Cu toate acestea, la căpătâiul lui nu s-au înghesuit numeroasele vedete care și-au manifestat suferința prin mesaje transmise prin intermediul televiziunilor. Doar câțiva membri ai familiei și foști colegi de la Federația de Rugby au venit la capelă. (NU RATA: ULTIMA FOTOGRAFIE POSTATĂ DE MAXIMILIAN CU TATĂL SĂU ÎN VIAȚĂ)

Fiul lui Marcel Toader, cel mai afectat

La fel de surprinzător este și faptul că la înmormântarea lui, care are loc miercuri, nu și-a anunțat prezența decât una dintre cele șase soții pe care le-a avut, și-anume mama singurului său copil. De exemplu, una dintre fostele soții, Anamaria Ferentz, este în State Unite și nu a transmis decât condoleanțe familiei, Gabriela Cristea s-a arătat șocată de veste, dar nu va participa la înmormântare, în vreme ce Maria Constantin și-a manifestat, de asemenea, uluirea, însă cel mai probabil nu va fi văzută la funeralii.

Cel mai afectat este, evident, Maximilian, băiatul lui Marcel Toader, care a făcut, marți după-amiază, un anunț cu privire la detaliile înmormântării.

”Doresc să vă anunț că azi l-am depus pe tata la casa mortuară Niculescu, în Constanța, vis-a-vis de Cimitirul Central! Mâine la orele 13:00, la Biserica Cimitirului Central, începe slujba, iar după îl vom duce la cimitirul din comuna Cumpăna! ”, a transmis fiul lui Marcel Toader.

În ultima perioadă, relația dintre Maximilian și tatăl său a fost una foarte strânsă, deoarece cei doi munceau împreună la recondiționarea de piscine, iar Marcel Toader anunța chiar că se întoarce la meseria sa din tinerețe, atunci când lucra pe șantier. (VEZI AICI: CE AVERTIZĂRI A PRIMIT MARCEL TOADER CHIAR ÎNAINTE SĂ MOARĂ!)

”Voi începe prin a vă mulțumi pentru toate cuvintele de încurajare! Îmi cer scuze că nu v-am putut răspunde, dar vreau să mă credeți că trec prin cea mai grea încercare din viața mea, de a-mi înmormanta unul dintre părinți!”, a mai spus Maximilian într-un alt mesaj adresat prietenilor săi.

Mama lui Marcel Toader a aflat de la TV că fiul ei a murit

Mama afaceristului este devastată de durere și nu-și poate reveni din șocul suferit. (CITEȘTE ȘI: PRIMELE DECLARAȚII ALE LUI MAXIMILIAN, FIUL LUI MARCEL TOADER)

“Eram sâmbătă după-amiază acasă şi m-a sunat nepoata. Am dat şi eu telefon după ce m-a sunat nepoata. A sunat, dar nu a răspuns nimeni. Am aşteptat puţin pentru că am crezut că mă sună. Am zis să dau drumul la televizor şi scria mare cu litere galbene, Marcel a făcut infarct şi a murit. Am aşteptat să apară şi al doilea scris, am zis că este adevărat. Am avut înţepături în tot corpul, am zis că nu se poate.

Am mers la o vecină, dar nu a îndrăznit să-mi spună. Vecina nu se putea stăpâni mai mult ca mine. O altă prietenă m-a sunat şi s-a dat în vorbă că plouă, ea ştia, dar nu a vrut să mă anunţe. M-a sunat apoi Raluca, mama lui Maximilian. Mi-a spus «A murit Marcel». Nu m-am gândit să pierd aşa o bunătate de copil, m-a dus la toţi medicii. Când a fost în Franţa mi-a trimis medicamente. Avea grijă de mine”, a spus mama lui Marcel Toader în cadrul unei emisiuni TV.

