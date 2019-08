Ultima fotografie postată de Maximilian cu tatăl său în viață. Cum apare Marcel Toader

Moartea fulgerătoare a lui Marcel Toader, la numai 56 de ani, a surprins și îndurerat. Omul de afaceri apare, alături de fiul său, Maximilian, într-0 ultimă fotografie postată în mediul online.

În respectiva fotografie, Maximilian și tatăl său sunt îmbrăcați în costume, fiind amândoi eleganți și zâmbitori. Din nefericire, destinul a fost crunt cu Marcel Toader, iar Maximilian trăiește, acum, momente de durere copleșitoare.

”O săptămână frumoasă vouă !?????

Doi bărbați “de catifea” vă vor da binețe azi la Antena Stars începând cu ora 10.40”, a fost mesajul postat pe pagina de socializare. Era ziua de 10 mai 2019.

Marcel Toader a vorbit despre problemele financiare

Afaceristului i-a plăcut întotdeauna să fie în centrul atenției. În ultimul său interviu Marcel Toader a vorbit deschis despre problemele din viața lui.

“Eu am de dat bani statului, procese la tribunal care urmează. Eu mai pot locui în apartamentul meu numai că o să plec de acolo pentru că nu mai vreau să mai stau acolo, mă mut în altă parte. Singur, bineînțeles că singur. Eu am lăsat în spate multe apartamente echipate și multe case. Asta nu e o problemă pentru mine. Pentru mine problema financiară nu e o problemă. Eu am pierdut în viața mea mult din punct de vedere material… Din cenușă m-am ridicat și de acolo am plecat. Nu mi-a fost frică de ziua de mâine”, a declarat Marcel Toader în ultimul său interviu la Antena Stars.