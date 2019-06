Marcel Toader a pierdut 50.000 de euro: ”Am făcut de toate, am încercat…”

Vrea sau nu vrea, Marcel Toader revine iarăși centrul atenției. De data asta este vorba despre un scandal… financiar – nu mai poate recupera 50.000 de euro, sumă pe care a împrumutat-o cu mai multă vreme în urmă.

Invitat în emisiunea Star Magazin, Marcel Toader nu s-a mai abținut și a răbufnit. A vorbit despre două persoane, bineînțeles fără a le preciza numele, care nu au ”catadicsit” să îi returneze banii. Și nu este vorba despre o sumă oarecare, ci de ”vreo” 50.000 de euro. Marcel Toader spune că este un om înțelegător, însă își dorește ca respectivele persoane să îi returneze banii, fiindcă ”există o limită”.

”„Sunt două persoane pe care le-am împrumutat şi care nu au catadicsit să-mi mai întoarcă banii. Nu, este vorba de contracte de împrumut neonorate, bineînţeles, adică nu au mai dat banii înapoi. Da! Şi de prietenie şi în al doilea caz şi de o oarecare rudenie, da. Eu nu aş vrea să îi pierd, pentru că sunt un tip înţelegător. Sunt o persoană care are bun simţ şi înţelegere, dar există şi la mine o limită, ca la tot omul, înţelegeţi? Păi în total, vreo 50 de mii de euro. Am făcut de toate până acum, am încercat, am tot încercat cu frumosul, dar degeaba? Nu că m-au supărat, dar e păcat pentru că sunt banii mei şi trece timpul şi eu am nevoie de bani, normal, ca orice om, nu vedeţi ce vremuri trăim”, a declarat Marcel Toader la Star Magazin.

Marcel Toader, șase divorțuri!

Prima femeie care a ajuns la altar la brațul lui Marcel Toader a fost o franțuzoaică. Aceasta chiar l-ar fi inițiat pe fostul sportiv în afaceri. L-ar fi ajutat și cu o sumă importantă de bani pentru a începe primul business. A urmat jucătoarea de tenis Cătălina Cristea. Pentru scurt timp: un an și patru luni!

În 2005, cântăreața Anamaria Ferentz îi spunea ”Da”! Nici căsnicia cu artista nu avea să dureze. S-a recăsătorit la scurt timp cu Diana Ghenu, cu 23 ani mai tânără decât el, fiica primarului din Berceni, de care s-a despărțit la fel de repede.

A urmat Gabriela Cristea, o căsnicie de aproape cinci ani. În fine, ultima tentativă de mariaj a fost cea cu Maria Constantin.