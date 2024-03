Gestul făcut de Mirel, imediat după crima comisă. Unde s-a ascuns după ce i-a luat viața Andreei, tânăra studentă la Medicină

Mirel Dragomir (23 de ani), studentul criminal din Timișoara care a ucis-o pe Andreea Morega (21 de ani), iubita lui, cu mai multe lovituri de cuțit, le-a mărturisit anchetatorilor locul unde a mers imediat după crimă.

Vineri, 22 martie 2024, pe fondul unei crize de gelozie, Mirel Dragomir (23 de ani) a înjunghiat-o pe Andreea cu mai multe lovituri de cuțit. Cei doi se aflau într-un apartament din Timișoara. Tânăra – originară din județul Gorj- locuia în același apartament cu iubitul ei și alte două colege. Victima era studentă la Facultatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș”, la fel ca Mirel – care urma și cursurile Facultății de Teologie. Ajuns în fața anchetatorilor, criminalul și-a recunoscut fapta și a povestit cu lux de amănunte întregul fir al nenorocirii.

Citește și: PRIMELE & SINGURELE IMAGINI DE LA ASASINATUL DE LA PADINA. CUM A FOST MĂCELĂRIT SORIN ANGHEL DE INTERLOPI. „LĂSAȚI-L, BĂ, FACEȚI CRIMĂ!”

Unde a fugit, de fapt, Mirel după ce a ucis-o pe Andreea

„Din luna octombrie am o relație de iubire cu Andreea, iar în ultima lună am simțit-o mai distantă. În data de 22.03.2024, în timp ce ne aflam la apartamentul părinților mei, am observat că Andreea tasta pe telefon și am crezut că vorbește cu cineva. Am întrebat-o cu cine discută, iar ea a refuzat să îmi spună cu cine se conversa. Am încercat să îi iau telefonul din mână și ea l-a ținut strâns. Am reușit totuși să i-l iau și i-am spus Andreei să îmi spună codul PIN. A refuzat să mi-l dea și mi-a spus că vrea să se despartă de mine.

Atunci când am auzit asta, m-am enervat foarte tare şi m-am dus în bucătărie, de unde am luat două cuțite oarecare şi m-am întors cu ele în dormitor. Andreea m-a lovit peste o mână, iar în acel moment m-am tăiat singur cu cuțitul la față. Totodată, m-a prins de lănţişorul pe care îl aveam la gât, care s-a rupt și a căzut pe pat. Îmi amintesc că am lovit-o de 5-6 ori”, a spus Mirel în timpul audierilor.

Imediat după crima, conform informațiilor din dosar, Mirel ar fi încercat să scape de oamenii legii, a lăsat-o pe Andreea într-o baltă de sânge, și-a închis telefonul mobil și a plecat din oraș. Prima oprire a fost în Sasca Montană, în apropierea mănăstirii Nera. Imediat după, la trei ore distanță de când martorii l-au văzut aici, tânărul student la Teologie a fost găsit acasă la părinții lui, în localitatea Pojejena de Sus.

În ziua tragediei, tatăl Andreei a simțit că ceva rău se întâmplă cu fiica lui. Bărbatul a venit luni, 25 martie 2024, să ridice trupul neînsuflețit al tinerei de la Serviciul de Medicină Legală din Timiș și le-a transmis tuturor un mesaj sfâșietor:

”Era singurul nostru copil, nu mai avem niciun țel în viață. Să aveți grijă ce faceți în viață, să nu pățiți așa ceva. În ziua aia, la 11 am vorbit cu ea. Mi-a dat mesaj că îşi face bagajele şi vine acasă şi îmi trimite mesaj când se urcă în microbuz. Nu mi-a trimis mesaj. Am mai întrebat-o pe unde e, ce face, nu mi-a răspuns, am sunat-o. Am intrat la griji, eram sigur că ceva nu e în regulă. Mă anunţa de fiecare dată ce paşi făcea. Am luat maşina şi am plecat (n. red. din Gorj) spre Timişoara. Am presimţit, am simţit că ea nu este vie”, a spus părintele tinerei ucise.