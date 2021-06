Gestul lui Victor Slav, după ce Bianca Drăgușanu a fost bătută de Alex Bodi: „M-a sunat și m-a întrebat...”

Deși au decis să divorțeze, Bianca Drăgușanu și Victor Slav au în continuare relație normală, având în vedere că au împreună un copil, care are nevoie de 2 părinți.

De curând, fosta soția a lui Alex Bodi a dezvăluit că Victor este și acum alături de ea, mai ales atunci când are probleme. Căsătorită în septembrie 2013 pentru a divorța câteva luni mai târziu, în primăvara lui 2014, cei doi au avut o relație foarte serioasă.

„Victor și cu mine vorbim despre copil, el este și acum atent cu mine. Când am avut probleme cu Alex Bodi, el m-a sunat și m-a întrebat dacă este totul în regulă, ne-am sfătuit atunci”, a spus pentru FANATIK, Bianca Drăgușanu.

„Pe Gabi îl iubesc”

Referitor la Gabi Bădălău, Bianca lasă de înțeles că este mai îndrăgostită ca niciodată, și de abia așteaptă ca bărbatul să își încheie divorțul de Claudia Pătrășcanu, pentru a pregăti marea nuntă.

„Gabi este liniștea mea. Am avut probleme în cuplu, am fost și despărțiți vreo 48 de ore, dar acum suntem împreună. Îl iubesc și suntem împreună. (…) Au fost tensiuni din cauza fostului meu soț (Alex Bodi, n. red.). Dar am reușit să le depășim

Momentan, el este încă căsătorit, trebuie să rezolve situația pe care o are el, nu putem vorbi despre nuntă”, a spus, pentru aceeași sursă, Bianca Drăgușanu.

Nuntă de peste un milion de euro

Gabi Gădălău și Bianca Drăgușanu intenționează să facă o nuntă „dublă”, de un milion de euro. O petrecere ar urma să aibă loc în România, unde celebrul Nikos Vertis ar veni să întrețină atmosfera, pentru un onorariu de 100.000 de euro.

Al doilea party este planificat în Grecia, unde star va fi „Regele” Florin Salam, care va cânta pentru 40 de invitați. Rochia de mireasă va fi una spectaculoasă, de la designerul Elie Saab, buchetul va fi coborât din elicopter, vor fi aranjamente florale de zeci de mii de euro, un eveniment organizat „pe opulență”, cum doar în filme vedem.