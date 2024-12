Geta Sterp a publicat prima poză cu fiul ei. Cum arată micuțul Vladimir

Geta Sterp este în culmea fericirii de când a devenit mămică! Fiica cea mică a mamei Geta a născut un băiețel, perfect sănătos, vestea cea mare fiind dată chiar de ea în mediul online. Emoțiile au fost întinse la maximum pentru întreaga familie, care a așteptat cu sufletul la gură ca micuțul să vină pe lume. După câteva zile petrecute la maternitate, sora lui Culiță Sterp și micuțul ei au plecat acasă. Cu această ocazie, proaspăta mămică a publicat și câteva imagini cu Vladimir.

În data de 7 decembrie, Geta Sterp a devenit mamă pentru prima dată. Sora lui Culiță Sterp a dezvăluit că a născut în apă, după un travaliu de 27 de ore. În cele din urmă, a adus pe lume un băiețel perfect sănătos pe care l-a numit Vladimir.

„După 27 de ore de travaliu, mare parte petrecute în apă, am desăvârșit minunea de 4.560 g cu perineul intact, datorită celor mai minunați oameni. Am avut parte de clamparea și secționarea tardivă a cordonului ombilical, de skin to skin și de ORA MAGICĂ, în care ne-am bucurat de minunea noastră! Nu pot exprima în cuvinte sentimentul de a fi MAMĂ! Vă mulțumesc pentru sutele sau poate miile de mesaje! Sunteți deosebiți cu toții!”, a scris Geta Sterp, pe Instagram, după ce a născut.