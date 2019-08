Gheorghe Dincă, noi declaraţii! Ce i-a făcut Alexandrei: “Am observat că mişca un picior ca un spasm”

Deși familia Alexandrei Măceșanu speră, în continuare, că adolescenta este în viață, Gheorghe Dincă a declarat că a ucis-o pe fată și a povestit, în fața anchetatorilor, ”filmul evenimentelor” tragice care ar fi culminat, spune el, cu incinerarea celei pe care o sechestrase.

Criminalul ar fi surprins-o pe Alexandra cu telefonul în mână, după ce aceasta sunase la numărul de urgență 112 și ceruse, disperată, ajutor. Din ceea ce declară Dincă, nu ar fi premediat uciderea adolescentei. Mai mult, acesta susține că a fost tentat, la un moment dat, să cheme ambulanța pentru a o resuscita pe fată.

“Am intrat în casă şi am deschis uşa şi am observat că fata se dezlegase de la pat şi umbla legată la picioare, având telefonul în mână”, a declarat Gheorghe Dincă. Din spusele criminalului, a reieșit că Alexandra Măceșanu a căzut lângă o masă. Dincă a observat că fetei îi curgea sânge din nas și din ureche dreaptă. “Am observat că mişca un picior ca un spasm… m-am panicat şi nu m-am gândit să chem ambulanţa”, a declarat ”Monstrul din Caracal”. El a mai declarat că, ulterior, i-a dat foc Alexandrei într-un butoi din curte pentru a ascunde urmele.

Dan Antonescu: ”Omul acesta are probleme psihice”

Dan Antonescu, expert criminolog, crede că Gheorghe Dincă ”s-a dat de gol”. Acesta spune că Gheorghe Dincă nu a fost un ”lup singuratic” și că face parte dintr-o rețea care se ocupă cu traficul de persoane. Gheoghe Dincă a declarat, în fața anchetatorilor, că le-a ucis pe Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu, numai că indiciile descoperite, până acum, de specialiști, nu au confirmat – cel puțin în cazul Luizei – declarația lui Dincă. Nici familia Alexandrei nu crede că probele descoperite până acum sunt concludente și solicită ca adolescenta să fie căutată în continuare.

“Îl suspicionez că fiind unealta unor oameni care se ocupă cu traficul de persoane. De ce spun asta: el îndeplinește niște condiții foarte greu de găsit la alte persoane. Omul acesta are probleme psihice – are 8 sau 10 internări, e adevărat nu peste niște afecțiuni extraordinar de grave. Mă întreb eu medicul care l-a internat și l-a tratat a anunțat cumva Poliția că are sun tratament un bolnav cu probleme psihice și că acel bolnav are permis de conducere? Nu! Era absolut obligat să o facă”, a declarat Dan Antonescu, conform romaniatv.ro.