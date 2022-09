O femeie din Argeș a anunțat la Poliție dispariția fiului ei la aproape un an de când acesta nu a mai ajuns acasă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112

Gheorghe are 43 de ani și este de negăsit. Mama bărbatului a fost cea care a sesizat dispariția, la mai bine de un an de când a pierdut orice contact cu el. Argeșanul dispărut are afecțiuni psihice.

Polițiștii din Albota, județul Argeș, îl caută pe Gheorghe, după ce mama sa a contactat autoritățile. După cum a declarat femeia, fiul său plecase spre locuința surorii sale, din Pitești. De la momentul plecării, mama lui nu a mai reușit să comunice cu el sub nicio formă.

Gheorghe a dispărut în luna octombrie a anului 2021, dar mama sa a sesizat dispariția abia zilele acestea. Polițiștii din Albota, Argeș, au transmis semnalmentele sale, pentru a putea fi identificat de cetățeni.

„Polițiștii din Albota, județul Argeș, fac cercetări în urma sesizării venite din partea unei femei. Aceasta a anunțat că, din luna octombrie 2021, fiul ei, Lupu Gavrilă Gheorghe, de 43 de ani, a plecat de la locuința surorii sale din Pitești, iar de atunci nu a mai putut lua legătura cu el.

Semnalmente: 1,65 – 1,70 m înălțime, aproximativ 55 de kg, ochi căprui, păr negru.

Prezintă strabism la ochiul drept, mers șchiopătat. Vestimentația la momentul plecării: trening albastru închis și adidași de culoare albastră”, a transmis IPJ Argeș. (CITEȘTE ȘI: Un bărbat a fost dat dispărut de familie pe 30 iulie 2022. Ce s-a întâmplat după fix două săptămâni depăşeşte orice imaginaţie)

Poliția cere ajutorul cetățenilor pentru a-l găsi pe Gheorghe. Ce trebuie să faci dacă îl vezi

Conform informațiilor transmise de IPJ Argeș, bărbatul dispărut este cunoscut cu afecțiuni psihice și a fost plecat de acasă de mai multe ori, pentru perioade mari de timp, lucrând, pe cont propriu, în domeniul zootehnic și silvic.

Cetățenii care pot oferi informații cu privire la locul în care se află Gheorghe sunt rugați să sune la numărul unic de urgență 112 sau să meargă la cea mai apropiată secție de poliție. (CITEȘTE ȘI: L-ați văzut pe Teodor Mihai? Oamenii legii îl caută pe minorul dispărut)