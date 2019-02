Giannis Ploutarchos, întâmpinat cu pâine și sare de o bombă sexy pe Aeroportul Otopeni! FOTO

Giannis Ploutarchos a ajuns la București, în vederea super-concertului pe care îl va susține de Ziua Îndrăgostiților la Sala Palatului din Capitală. Artistul a fost întâmpinat de o bombă sexy cu pâine și sare.(CITEȘTE ȘI: ”PRINȚESICA” UNUIA DIN CEI MAI BOGAȚI ROMÂNI A PRIMIT CADOU UN FERRARI LA MAJORAT, DAR S-A ABONAT LA… TAXI!)

Este pentru prima dată când Giannis Ploutarchos vine în România, tocmai de aceea artistul a solicitat să vină cu câteva zile mai devreme, pentru a avea timp să se plimbe și să intre personal în contact cu românii. La scurt timp după ce a a coborât din aeronavă, artistul a avut parte de o mega-surpriză. Modelul Andreea Podărescu l-a întâmpinat cu pâine și sare, așa cum e tradiția pe plaiurile mioritice.

Mega-concert la Sala Palatului

Giannis Ploutarchos, cel mai iubit artist din Grecia, va sustine un concert live, la Sala Palatului din Bucuresti. Evenimentul va fi un cadou oferit romanilor de Ziua Indragostitilor, pe 14 februarie 2019, de la ora 19.30. Alaturi de Ploutarchos vor concerta si alti artisti, precum Nikolaos Papadoupulos si band-ul sau.

Giannis Ploutarchos, nascut pe 18 decembrie 1970, este un cantaret si compozitor grec popular. El este considerat in Grecia, si nu numai, unul dintre cei mai mari artisti ai timpului sau. Pana in prezent, acesta a lansat 14 albume de studio, impreuna cu un material discografic pe care se regasesc hiturile sale. Artistul in varsta de 47 de ani este casatorit de 23 de ani si are cinci copii.

Artistul a cunoscut succesul inca de la debutul in muzica, in anul 1998, cu albumul „Mono Esi (Only you)” si are in palmares colaborari de anvergura cu artisti de renume mondial, precum Rita Sakellariou, Themis Adamantidis, si cu artisti contemporani, precum Stelios Rokkos si Giorgos Mazonakis.

In 2005, Ploutarchos si-a inceput primul turneu mondial, cu spectacole in Toronto, Atlantic City, Boston, New York, Chicago, Melbourne, Sydney, Johannesburg si Nicosia. La intoarcerea in Grecia, acesta a lansat al saselea album de studio, intitulat „Ola Se Sena Ta Vrika (Am gasit totul in tine)" – un real succes comercial, certificat de doua ori cu platina.