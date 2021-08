Gigi Becali a ajuns pe mâna medicilor! La ce intervenție a fost supus latifundiarul din Pipera

Gigi Becali a ajuns pe mâna medicilor! Latifundiarul a dezvăluit abia acum la ce intervenție a fost supus recent.

În cadrul unui interviu, Gigi Becali a mărturisit că s-a confruntat recent cu niște probleme de sănătate. Latifundiarul din Pipera a fost nevoit să apeleze la ajutorul medicilor. Apoi a urmat și intervenția chirurgicală după ce a primit diagnosticul. (CITEȘTE ȘI: GIGI BECALI A ÎMPĂRȚIT PE STRADĂ BANCNOTE DE 200 DE LEI DINTR-O PUNGĂ TICSITĂ CU BANI!)

Gigi Becali a fost operat la umăr și, în momentul de față, are mâna imobilizată. Poartă o proteză, dar asta nu îl va împiedica să meargă la Marșul Normalității, în Piața Victoriei. Milionarul a reamintit că nu are nimic personal cu membrii comunității LGBTQ, dar este ”deranjat” de păcatele pe care le comit.

”Sunt operat, între timp m-am operat la umăr. O operație cam grea, de tendon. Am mâna imobilizată într-o proteză. La mâna stângă am făcut operație la tendon, dar dacă am promis că merg (n.r. – la „marșul normalității”), merg acolo la 12.

Aveam probleme la tendon de mult. Nu mi-am dat seama, dar tendonul era rupt. Când mi-a făcut operația era mai grav, dar nu mai contează asta. Acum mă simt bine, normal, dar am mâna imobilizată. În București m-am operat”, a spus Gigi Becali, potrivit Playsport.ro.

Gigi Becali vrea să se călugărească

De câteva luni, în spațiul public a apărut informația că patronul de la FCSB se gândește tot mai serios să se retragă la o mănăstire sau pe muntele Athos. CANCAN.RO a luat legătura cu Gigi Becali, care a mărturisit faătul că își dorește să se apropie și mai mult de Dumnezeu, dar că, pentru acest lucru, trebuie ca familia lui să-și dea consimțământul.

“Da, vreau să mă călugăresc, dar nu mai vreau să vorbesc despre asta. Nu vrea familia să mai vorbesc despre asta. Dar nu este decizie, e gând, intenție…

Decizia e altceva, gândul e altceva… În primul rând, trebuie să am acordul familiei”, ne-a declarat, scurt, Gigi Becali.