Gigi Becali a pierdut procesul cu FRF! Câți bani trebuie să plătească latifundiarul din Pipera

Gigi Becali a pierdut procesul cu Federația Română de Fotbal (FRF)! În urmă cu mai multe luni, clubul patronat de milionar a contestat obligativitatea înființării echipelor de fotbal feminin. Vicecampioana României nu a avut, însă, câștig de cauză.

La ordinul lui Gigi Becali, FCSB a încercat să blocheze hotărârea FRF și LPF de a exista și echipe de fotbal feminin. Cele două instituții au luat decizia în 2019. Clubul din Berceni a atacat hotărârea, dar a pierdut toate procesele. Dacă în 2020 TAS a respins cerința roș-albaștrilor, în ianuarie 2023 a venit rândul Curții de Apel București să dea câștig de cauză FRF.

(NU RATA: CUM S-A “BĂTUT” GIGI BECALI CU ANAF-UL PENTRU O DATORIE DE 350.000 DE EURO. MAGISTRAȚII AU DECIS CĂ…)

Decizia magistraților

În plus, magistrații au decis ca Gigi Becali să plătească și 20.000 de lei cheltuieli de judecată. Decizia nu este, însă, definitivă, iar FCSB poate face recurs.

“Admite apelul formulat de apelanta pârâtă Federaţia Romana de Fotbal. Anulează încheierea de şedinţă din data de 21.12.2020, precum şi, în parte, sentinţa civilă nr. 1425/25.10.2021 şi, rejudecând: Respinge cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă. Obligă reclamanţii să plătească pârâtei suma de 10.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariul de avocat ce a fost redus conform prevederilor art. 451 alin. 2 din Codul de procedură civilă.

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei civile apelate. Respinge apelul formulat de apelanţii reclamanţi Argăseala Valeriu şi Fotbal Club FCSB SA, ca nefondat. Obligă apelanţii -reclamanţii să plătească intimatei pârâte suma de 10.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel, reprezentând onorariul de avocat ce a fost redus conform prevederilor art. 451 alin. 2 din Codul de procedură civilă”, arată decizia Curții de Apel București.

Gigi Becali: “Eu iubesc foarte mult femeile”

Reamintim că, în urmă cu mai multe luni, Gigi Becali anunța: “Am pierdut la TAS cu fotbalul feminin, acum mergem mai departe, în ‘civil’, în tribunalul din România. Ne luptăm până la final pentru dreptate. Dacă nu primim răspuns favorabil, înseamnă că nu avem dreptate. Noi funcționăm în România drept societăți comerciale. Nu poți să mă obligi să fac fotbal feminin, sunt societate comercială, nu poți să-mi impui pe ce să cheltui banii mei. Vedem ce zice judecătorul. Noi deja avem echipă de fotbal feminin. Am dat 5.000 de euro și am făcut echipă. Numai că pe mine nu mă interesează 5.000 de euro, eu lupt pentru principii. Eu iubesc foarte mult femeile”.