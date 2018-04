FCSB s-a chinuit duminică seara, în fața celor de la CSM Iași, scor 1-0, iar patronul Gigi Becali a răbufnit. El a spus că se gândește chiar la retragerea din fotbal, pentru că se simte umilit. Toate astea după ce moldovenii, chiar și în 10 oameni, au dominat și puteau egala.

„Sunt atât de amărat… Când te domină Iași în 10 oameni, ce să mai spun. Asta e echipa. Nu ai cum să rămâi pe primul loc cu jocul ăsta. O să spuneți că nu sunt consecvent. Eu când spun că am jucători valoroși, spun că așa i-am luat. Am dat 2 milioane, 3 milioane pe ei.

Florinel Coman are mingea la el, pe contraatac 4 contra 2, și o pierde. Era să luăm și gol. Nu am cum să fiu bucurus. Are dreptate Cioinac. Am dat 5 milioane pe Coman și Nedelcu și nu merită. La Benzar se vede valoarea, dar joacă doar când vrea. O să iau două pachete de țigări când merg la echipă și o să le dau câte unul fiecăruia, lui Coman și Benzar.

Să văd dacă le-am nimerit marca favorită. Ovidiu Popescu joacă de doi ani la Steaua și dă mingi numai la adversar. E atât de speriat. Budescu e singurul care joacă. Nu FCSB e pe locul 1, ci Budescu. Fără el nu făceam nimic. Suntem morți fără el. O să văd la finalul sezonului dacă mai stau în fotbal. Nu sunt obișnuit să fiu batjocorit în halul ăsta, să mă domine Iași acasă. Nu mai înțeleg nimic”, a spus Becali la Digi Sport.