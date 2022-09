Gigi Becali, gata de încă un „tun” financiar! A primit ofertă de 5 milioane de euro pentru un titular. „Are alură, zici că e fotomodel”

Ioan Becali a anunțat că Gigi Becali a avut o ofertă de cinci milioane de euro pentru Ștefan Târnovanu. Portarul a impresionat de când și-a câștigat locul de titular la FCSB și a atras atenția mai multor cluburi din străinătate.

Gigi Becali este gata de încă un „tun” financiar. Ștefan Târnovanu poate fi noul transfer al roș-albaștrilor în străinătate, contra unei sume fabuloase. Giovani Becali a confirmat că latifundiarul din Pipera a avut pe masă o ofertă clară pentru goalkeeper. Cel mai probabil, negocierile vor continua.

„Târnovanu, s-au învârtit câteva milioane de euro bune într-un timp de vreo 10 zile. Au fost scouteri, care au venit, au făcut… Sume mari pentru un portar. Patru, cinci milioane pentru Târnovanu, care nu ştiu dacă a costat. Eu cred că la un 2,5 milioane de euro se putea închide un transfer, pozitiv pentru el. Cu nişte procente. Târnovanu are corp de portar, are alură de portar, zici că e fotomodel. Forma lui ca portar, eu n-am văzut portar atât de bine portar. Mai are de corectat la ieşirile pe centrări”, a spus Giovanni Becali, la Orange Sport.

În urmă cu o săptămână, Gigi Becali dezvăluia că Ștefan Târnovanu este dorit în Franța și Portugalia, milionarul fiind dispus la negocieri.

„Am și o ofertă de 5 milioane pentru Târnovanu, deja a venit. De la două milioane, au zis: ‘domnule, îl dai cu 3? Nu? Îl dai cu 4? Nu? Dar cât vrei?’ ‘Zece!’ Nu dau oamenii zece. După trei zile au venit acum și zic: ‘Uite, il dai cu 5?’ Sunt două echipe care îl vor, una din Portugalia și una din Franța. Domnule, vin să negocieze la 5 milioane. Acum stai să vedem. Păi, la 5 milioane, mă mai interesează pe mine cine apără? Mă duc eu în poartă. E adevărat, Târnovanu e portar de viitor, dar sunt 5 milioane, totuși, nu pot nici eu să rezist așa”, a spus, recent, Gigi Becali.