Gigi Becali, investiție de 800.000 de euro în Africa. „Aș fi vrut acolo!” + „Mi-a promis tot sprijinul”

Statul Rwanda va avea prima biserică ortodoxă. Gigi Becali a plătit nu mai puțin de 800.000 de euro pentru ridicarea lăcașului de cult. Latifundiarul din Pipera regretă, însă, că nu va fi prezent duminică, în ziua când locul va fi sfințit.

Biserica ridicată pe banii patronului de la FCSB este construită la 8.000 de kilometri de România, în Rwamagana, un oraș de 47.203 de locuitori aflat în estul Rwandei. Lucările au fost monitorizate de un preot român, misionar în Africa. Sluba pentru sfințirea lăcașului de cult va fi făcută de patriarhul Theodoros al Africii.

„Am venit aici în Rwanda şi am văzut suferinţa şi nevoile oamenilor. În mai 2021 am fost în audienţă la domnul Gigi Becali la palat şi i-am povestit că vreau să ridic o mare biserică şi să construim case pentru ajutorarea săracilor, să plătim operaţii pentru bolnavi. Mi-a promis tot sprijinul şi cu banii lui am ridicat întâi biserica din Rwamagana. Practic suntem pionieri aici, lumânările, vinul de împărtăşanie, icoanele, totul aducem din România de două ori pe an. Pentru biserică am adus un pictor, tot din ţară„, a povestit părintele arhimandrit Nectarie.

Gigi Becali, investiție în Africa. Marele regret al milionarului

Înainte de sfințirea lăcașului de cult, 40 de oameni vor trece, prin taina botezului, la religia ortodoxă. Gigi Becali a fost invitat la eveniment, dar a refuzat invitația.

„Aş fi vrut acolo să văd cum se sfinţeşte biserica şi cum sunt creştinaţi oamenii, cum sunt aduşi pe calea cea dreaptă. Sunt însă vaccinuri, reguli sanitare care durează mult, sunt anevoioase şi mă opresc aici. Voi fi însă acolo cu gândul şi rugăciunea„, a declarat Gigi Becali, potrivit click.ro.

Patronul FCSB-ului nu se oprește, însă, aici. Va ridica o biserică și în Pipera-Voluntari. „Biserica o să mă coste, cu tot cu pictură cam 10 milioane de euro„, a mai spus omul de afaceri.