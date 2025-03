Gigi Becali l-a iertat pe George Simion, dar nu mai vrea să aibă vreo legătură cu el: ”Nu pot să divulg ce știu de la el”

Omul de afaceri Gigi Becali a anunțat că nu mai are nicio legătură cu George Simion și partidul AUR, deși afirmă că l-a iertat pe liderul formațiunii. Declarația vine în contextul unor tensiuni mai vechi între cei doi, marcate de acuzații de trădare și strategii politice controversate. Iată ce afirmații a făcut omul de afaceri!

Fost susținător al partidului AUR, Becali a avut un rol activ în promovarea acestuia, însă relația sa cu liderii formațiunii s-a deteriorat rapid. Deși inițial părea că sprijinul său pentru AUR va fi de lungă durată, omul de afaceri s-a distanțat treptat, invocând dezamăgirea față de modul în care partidul a fost gestionat.

Ruptura finală dintre Becali și Simion a fost confirmată recent, când liderul AUR i-a cerut iertare fostului său aliat. În ciuda gestului de reconciliere, Becali a subliniat că nu există nicio șansă de reluare a prieteniei sau colaborării dintre ei. Omul de afaceri a afirmat că iertarea nu implică și refacerea unei relații de încredere, mai ales după evenimentele care au dus la separarea lor politică.

„Dacă a spus «iartă-mă», poți să spui vreodată cuiva, orice ar face, «nu te iert»? Eu l-am iertat dacă a spus «iartă-mă». Dar asta nu înseamnă că ne apucăm acum să mai fim tovarăși, prieteni. Adică, eu te iert, dar eu ca să mai merg la drum cu tine, niciodată în viața ta. L-am iertat din toată inima mea, și îmi pare bine că pot să fac asta, că simt… nu așa… din gură. Adică dăm cu gura, dar dușmănim cu inima. Nu! Eu l-am iertat și cu gura, și cu inima.

La revedere, tovărășia. N-avem cum să mai mergem la drum. Eu nu mai merg pe același drum cu un om care a trădat. Eu am intrat în partid cu inima curată, am adus vreo patru-cinci procente în plus, după care trădarea, ați văzut discursul lui – «E istorie săracul»… El m-a trădat, și nu numai că m-a trădat pe mine. A trădat partidul de fapt, pentru că partidul ăsta n-a fost creat ca să fie, cum spunea Târziu «locotenentul lui Georgescu».”, a spus Gigi Becali, potrivit Digi24