Gigi Becali, război pentru 500.000 €! A cerut judecătorilor să…

Gigi Becali are de recuperat aproximativ 500.000 de euro, reprezentând TVA de rambursat, doar că a întâmpinat mari probleme. Banii, poate nu mulți pentru finanțatorul FCSB-ului, ar fi trebuit să-i revină la finalul anului 2011, însă Gigi nu i-a văzut nici până în ziua de azi. Astfel, a dat ANAF-ul în judecată, plus alte instituții ale statului. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, are documentele exclusive ale ”afacerii”.

Gigi Becali a dat în judecată ANAF-ul, pentru a-și recupera suma de 2.710.252 de lei (aproximativ 500.000 de euro), reprezentând TVA de rambursat. În motivarea pe care CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, v-o prezintă, în exclusivitate, Gigi Becali a arătat că ”nu este corectă opinia organelor de inspecție, în sensul că ar fi prescris dreptul reclamantului de a cere restituirea sumei de 2.710.252 lei, reprezentând TVA de rambursat din perioada anterioară lunii decembrie 2011, întrucât la data de 27.02.2017 nu era împlinit termenul de prescripție de 5 ani în care reclamantul putea cere rambursarea acestei creanțe fiscale”. (CITEȘTE ȘI: GIGI BECALI, REACȚIE RADICALĂ DUPĂ CE ANAMARIA PRODAN L-A BATUT PE DAN ALEXA. CE A SPUS DESPRE IMAGINI)

Ce a cerut Gigi Becali pe lângă cei 500.000 de euro

Gigi Becali nu s-a oprit aici! În susținerea acțiunii, el a depus înscrisuri. ”La data de 27.12.2018, reclamantul a depus cerere de modificare prin care contestă și decizia nr. 1397/29.11.2018, emisă în procedura administrativă de soluționare a contestației de către Direcția G R a Finanțelor P București, prin Serviciul Soluționare Contestații 1, sub aceleași aspecte și pentru aceleași motive expuse prin cererea de chemare în judecată cu privire la decizia de impunere nr. IFG-AIF nr.3494/19.06.2018, solicitând și anularea deciziei nr.1397/29.11.2018. (NU RATA:”SOLDATUL” LUI GIGI BECALI A DEZERTAT DE LA PALAT CA SĂ-ȘI DUCĂ IUBITA PE PLAJA MILIONARILOR!)

Reclamantul a solicitat și înlocuirea în cauză a pârâtei Agenția Națională de A… F… – Direcția G… de Soluționare a Contestațiilor cu pârâta Direcția G… R… a Finanțelor P… București prin Serviciul Soluționare Contestații 1, considerând că această pârâtă justifică calitatea procesuală pasivă, în calitate de emitent al deciziei nr.1397/29.11.2018 de soluționare a contestației administrativ-fiscale.” (CITEȘTE ȘI: CELEBRII CRISTI CHIVU & VIOREL MOLDOVAN + ”SPUMĂ” (TOVARĂȘUL LUI GIGI BECALI) AU FOST DAȚI ÎN JUDECATĂ ”LA PACHET”! MOTIVUL…)

În final, finanțatorul FCSB-ului a avut câștig de cauză! Iată care este sentința civilă din ședința publică din data de 18.04.2019: ”Admite excepția necompetenței teritoriale a Tribunalului București – Secția a II-a de C Administrativ și Fiscal. Declină competența de soluționare a acțiunii formulată de reclamantul B. G., cu domiciliul procesual ales la SCA J & C , situat în București, 106-Clădirea Corp Birouri nr. 1, sector 4, în contradictoriu cu pârâtele Agenția Națională de A. F. – Administrația Județeană a Finanțelor P… I… , cu sediul ales în București, sector 2, Agenția Națională de A… F… – Direcția G… de Soluționare a Contestațiilor, cu sediul în București, sector 5 și Direcția G… R… a Finanțelor P… București prin Serviciul Soluționare Contestații 1, cu sediul în București, nr. 13, sector 2, în favoarea Tribunalului I… . Fără cale de atac.”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)