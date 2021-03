Gigi Becali sare în ajutorul familiei Corneliei Catanga: „O înmormântez, ce să fac?”

Latifundiarul din Pipera nu a rămas indiferent la strigătul de ajutor al lui Aurel Pădureanu. Soțul Corneliei Catanga a rugat-o pe Mara Bănică să-l pună în legătură cu Gigi Becali pentru a-i solicita un ajutor financiar.

În urma declarațiilor făcute de Mara Bănică, potrivit cărora situația financiară a familiei Corneliei Catanga este una foarte proastă, patronul FCSB vrea să le dea o mână de ajutor. Cu multă discreție în ceea ce privește gestul pe care-l va face, Gigi Becali a declarat că va fi alături de Aurel Pădureanu și fiul acestuia.

” O voi înmormânta, ce să fac?!’, a spus Gigi Becali pentru fanatik.ro.

CITEȘTE ȘI : UNDE VA FI ÎNMORMÂNTATĂ CORNELIA CATANGA. ANUNȚUL FĂCUT DE AUREL PĂDUREANU

„Eu am o înregistrare cu Cornelia pe telefon, că o puneam să-mi cânte, pe 12 martie, era foarte ok. Din păcate, lipsa de informație corectă și anumite știri de la TV nu sunt ok, sunt efectul acelui fake news, pentru că ea nu credea în boală. Este absolut șocant, este o situație foarte grea. Vă spun că nea Aurel nu are cu ce să o înmormânteze.

Proprietarul vânduse locuința, ea era terminată. Nu e drept ceea ce se întâmplă cu artiștii în România, este o moarte în mizerie, nu au bani să o înmormânteze, nu au un acoperiș deasupra capului. E cumplit. Aurel m-a rugat să-i fac legătura cu Gigi Becali și cu Gabi Firea să-l ajute’, a povestit Mara Bănică pentru o emisiune de la Antena Stars.

VEZI ȘI: IMAGINI INCREDIBILE CU CORNELIA CATANGA, DIN TINEREȚE. CUM ARĂTA ARTISTA. FOTO