Gigi Becali „sparge”, din nou, banca! „Plătesc și dublu. Nu vreau nimic gratis” Latifundiarul din Pipera, anunțul momentului

Gigi Becali, patronul FCSB-ului, a anunțat că este pregătit să plătească oricât este nevoie doar ca vicecampioana României să poată evolua pe stadionul din bulevardul Ghencea.

Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, a declarat că nu va rămâne impasibil și că va trage sforile în așa fel încât FCSB să fie primită pe Ghencea, deși Florin Talpan se opune vehement. Prin intermediul PROSPORT.RO, Gigi Becali a salutat anunțul liderului PSD și a precizat că este dispus să plătească și dublu doar ca echipa pe care o patronează să joace acolo.

(NU RATA: REACȚIA LUI GIGI BECALI CÂND A GĂSIT O FEMEIE-PSIHOLOG ÎN VESTIARUL STELEI. „BĂ, SUNTEȚI NEBUNI, CE FACEȚI AICI? DOAMNĂ, LUAȚI-VĂ HAINELE, UITAȚI BANII ȘI…”)

„Vă spun sincer că mă surprinde plăcut Marcel Ciolacu. Nu am o relație de prietenie cu el, ci pur și simplu avem o relație de respect. Prin această poziție, Marcel Ciolacu a demonstrat că în România încă mai sunt bărbați adevărați. Eu unul nu mai credeam… Dar, el a sesizat perfect ce mi se întâmplă mie în Ghencea, iar Marcel intervine acum pentru toți cei care vor să plătească și să joace în Ghencea, nu doar pentru mine. În plus, Marcel Ciolacu are dreptate cu Curtea de Conturi„, a spus Gigi Becali.

Gigi Becali: „Jos pălăria în fața lui”

În continuare, Gigi Becali l-a mitraliat pe Florin Talpan, în opinia latifundiarului principalul vinovat pentru că FCSB nu poate evolua pe Stadionul Ghencea.

„Talpan se joacă acum cu multe lucruri, dar cu banii care pot intra la bugetul statului nu te joci, Talpane! Vreau să îi transmit lui Marcel Ciolacu că tot circul ăsta este declanșat de acest Florin Talpan, iar dacă Marcel Ciolacu o să poată legal să pună stop acestui circ, atunci jos pălăria în fața lui. Nu vreau nimic gratis in Ghencea. Le-am spus că plătesc și dublu, dar vreau sa fiu lăsat să joc acolo, deoarece stadionul nu este al lui Florin Talpan, ci al tuturor românilor„, a mai spus Gigi Becali.