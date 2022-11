Gigi Becali, “tun” de trei milioane de euro! “Au ajuns la o înțelegere” Anunțul făcut de turci

Gigi Becali dă încă o lovitură pe piața transferurilor. Presa turcă anunță că Adrian Șut va ajunge la Trabzonspor, locul 7 în Super Lig, în schimbul a trei milioane de euro. Un adevărat “tun” financiar reușit de latifundiarul din Pipera.

Anunțul vine la doar câteva zile după ce Gigi Becali a anunțat că are o ofertă concretă pentru mijlocașul central. Adrian Șut este de acord cu mutarea, care ar urma să se realizeze în iarnă.

“Trabzonspor a ajuns la o înțelegere cu FCSB pentru mijlocașul român Adrian Sut, în vârstă de 23 de ani, pentru 3 milioane de euro”, a anunțat publicația Sabah.

În actualul sezon, Adrian Șut a jucat 13 meciuri pentru FCSB și a oferit o pasă de gol.

Gigi Becali: “Sunt jucători pe care nu vreau să-i mai țin”

În urmă cu trei zile, Gigi Becali anunța că Adrian Șut, Andrei Cordea și Malcolm Edjouma ar putea părăsi pe FCSB deoarece are oferte pentru ei.

“Sunt jucători pe care nu vreau să-i mai țin. Oricum le expiră contractul în vară și pot pleca împrumut în iarnă și sunt jucători unde există oferte. Dacă suntem pe locul 2-3 în decembrie, batem tot, atunci nu mai pleacă. Pentru că ne axăm pe titlu cu totul. Nu mai vedem. Și pentru Șut e o ofertă. Și pentru Cordea este o ofertă din America. Și pentru Malcom Edjouma e o ofertă din Ungaria. Pentru Adrian Șut este din Turcia. Dacă suntem pe locul 2-3 nu mai pleacă niciunul.

La Malcom e 1 milion de euro, la Șut am cerut 3 milioane de euro și pe Cordea am cerut 5 milioane de euro. Sunt ceva bani. Citiți presa din Turcia, că eu de acolo am aflat de Șut. La Ungaria e MOL Vidi FC (Fehervar). Iar la Cordea nu știu echipa. Dumnezeu le face pe toate. Putem noi să facem ceva? Vrea Dumnezeu să-mi dea mie niște bani că sunt cuminte. Și pe urmă îi dau și eu mai departe, că așa trebuie făcut”, a spus Gigi Becali.