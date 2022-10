Gina Bradea, primele declarații după intervenția suferită. Care este starea de sănătate a celebrei bucătărese

Gina Bradea a făcut primele declarații, după ce a fost externată din spital. Una dintre cele mai apreciate bucătărese din România a avut parte de momente grele în această perioadă, așa că a vrut să își asigure fanii că totul este în ordine și că se află în afara oricărui pericol. Iată ce a avut de zis femeia.

Deoarece suferă din cauza unor probleme de sănătate, Gina Bradea a ajuns pe mâna medicilor în urmă cu câteva zile. Aceasta a fost nevoită să suporte o intervenție chirurgicală destul de grea, urmând să petreacă mai multe zile în spital, sub observația medicilor.

Ce a declarat Gina Bradea, după ce a ieșit din spital

Puțină lume știe faptul că bucătăreasa are probleme cu hipertensiunea arterială, dar și cu ficatul. Lucrurile s-au înrăutățit în momentul în care femeia a fost confirmată pozitiv cu Covid-19. Efectele virusului s-au resimțit puternic asupra organismului său slăbit, ceea ce a făcut-o pe Gina Bradea să apeleze de urgență la medici pentru a descoperi dacă viața îi este sau nu pusă în pericol.

Acum, „mama Gina”, așa cum își spune bucătăreasa, se simte mult mai bine și a ajuns acasă de la spital. Înainte, totuși, a dorit să își liniștească fanii și să îi anunțe că se simte mult mai bine. Ba mai mult decât atât, Gina Bradea a făcut și o glumă pe seama celor care au declarat în mediul online că ea s-a stins din viață la spital.

„Dragilor, sunt foarte bine! M-am externat, sunt pe drum spre Brașov, plec acasă! Am avut câteva zile în care m-am simțit mai rău, am trecut printr-o intervenție chirurgicală dificilă. O sa revin în zilele următoare, după ce ajung acasă și mă odihnesc, și o să vă dau amănunte pentru absolut tot. Chiar dacă au circulat pe internet vești că am murit, stați liniștiți că drac mort nu există. Ia uitați ce bine arăt!”, a declarat Gina Bradea pe Instagram.