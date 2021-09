În urmă cu doar câteva luni, Gina Chirilă o aducea pe lume pe fiica ei și a lui Bogdan Vlădău, Katia. Perioada sarcinii nu a fost lipsită de momente dificile, iar pandemia de coronavirus nu a făcut altceva decât să accentueze stările de anxietate. Pe acest fond, după naștere, modelul a trecut prin depresia postnatală. Despre cumulul de sentimente pe care le-au trăit, Gina Chirilă și Bogdan Vlădău au vorbit, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Anul acesta a fost unul cu mare încărcătură emoțională pentru Gina Chirilă și Bogdan Vlădău. Cei doi au devenit părinți, dar au trecut prin situații delicate până au reușit să-și strângă micuța în brațe.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, cei doi au dezvăluit cum e să devii părinte în pandemie, dar și cu ce probleme s-au confruntat.

„Pentru mine, cel puțin, a fost destul de stresant la început, pentru că Gina era însărcinată cu Katia și nu știam ce se întâmplă în situația asta. A fost dificil, dar apoi ne-am revenit” , ne-a dezvăluit Bogdan Vlădău.

Gina Chirilă: „Exista posibilitatea să nasc acasă”

Ceva mai dificil a fost pentru tânăra mămică! Gina mărturisește că s-a speriat la auzul veștii că ar putea naște acasă, având în vedere contextul pandemic, dar tot răul a fost spre bine. A născut, la spital, o fetiță perfect sănătoasă!

„Prima oară când mi-am sunat medicul nu se știa exact ce o să se întâmple și mi-a spus că există posibilitatea să nasc acasă. Pană la urmă totul a fost bine, dar tot ciudat, pentru că nu a putut să mă viziteze nimeni „, a mărturisit Gina Chirilă pentru CANCAN.RO.

(NU RATA: BOGDAN VLĂDĂU ȘI GINA CHIRILĂ, JEFUIȚI DE CEL MAI BUN PRIETEN)

Gina Chirilă, confesiuni emoționante despre depresia prin care a trecut

„Acum sunt OK, dar am avut o perioadă după ce am născut, de trei-patru luni, în care m-am simțit foarte ciudat. Poate pentru unele femei există depresia postnatală iar pentru altele nu există, dar pentru mine a existat.

La mine a fost ceva foarte real cu care m-am confruntat pentru că tot corpul are nevoie de timp să-și revină. Am înțeles treaba asta! Dar acum sunt bine, mi-am revenit.

Bogdan m-a ajutat foarte mult, a fost lângă mine, m-a înțeles, pentru că nu prea eram coerentă în acțiuni”, ne-a mai dezvăluit Gina Chirilă.

(CITEȘTE ȘI: GINA CHIRILĂ ARATĂ FENOMENAL DUPĂ NAȘTERE! CUM A FOST FOTOGRAFIATĂ DE BOGDAN VLĂDĂU ÎN LENJERIE INTIMĂ, CU FETIȚA ÎN BRAȚE)

Bogdan Vlădău, călătorie spirituală

În urmă cu ceva timp, alături de 14 oameni „curajoşi”, Bogdan Vlădău a plecat într-o călătorie spirituală. Mai exact o şedinţă de şamanism cu ayahuasca, planta despre care se spune că ar chema oamenii care sunt gata să o experimenteze cu ceva timp înainte ca aceştia să se conecteze cu ea.

Bogdan Vlădău, care nu este la prima experienţă de acest gen, a filmat pas cu pas fiecare activitate pe care a desfăşurat-o.

„Sunt aici cu 14 oameni curajoşi care s-au îmbarcat cu mine în această aventură”, și-a început dezvăluirile Bogdan Vlădău pe canalul său de YouTube.

Motivele pentru care oamenii ar lua ayahuasca variază de la persoană la persoană: fie pentru a vindeca anumite afecţiuni, dependențe, traume sau să găsească un sens al vieţii lor.

„Am dormit pentru prima seară aici în junglă, aici unde o să ne petrecem următoarele 10 zile. În dimineaţa asta o să participăm toţi la procesul de facere a băuturii magice numită ayahuasca.

Aici lângă mine am un boschet de chacruna din frunzele căruia se extrage DMT-ul, ingredientul psihoactiv al băuturii care dă viziuni”, a mai povestit Vlădău. De menționat că DMT este o substanță ilegală în majoritatea statelor lumii. În general, produce puternice halucinații vizuale și experiențe interpretate de unii ca fiind de factură spirituală.

(VEZI ȘI: ANTENA 1 ÎȘI EXECUTĂ SILIT „BURLACUL”. CE SUMĂ ARE DE RECUPERAT POSTUL DE TELEVIZIUNE DE LA VEDETA SURVIVOR)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursă foto: Instagram.com