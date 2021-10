Gina Chirilă, soția lui Bogdan Vlădău, dezvăluiri cutremurătoare despre viața de model. „Mi s-au pus droguri în băutură…”

Gina Chirilă, soția lui Bogdan Vlădău, a făcut câteva dezvăluiri despre dedesubturile vieții de model. Aceasta a subliniat că modelling-ul nu înseamnă numai partea glam ce se vede, ci are și unele părți destul de întunecate. Gina Chirilă a împărtășit câteva din experiențele cutremură prin care a trecut de-a lungul tipului.

Invitată în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, Gina Chirilă a vorbit despre viața de model. Aceasta a mărturisit că pe lângă frumusețea și avantajele acestui job există și unele pericole și capcane în care modelele pot cădea. Soția lui Bogdan Vlădău a povestit că și ea a trecut prin aceste lucruri mai puțin plăcute, dând drept exemplu episodul în care i-au fost puse droguri în băutură. (CITEȘTE ȘI: GINA CHIRILĂ, CONFESIUNI DESPRE STĂRILE PRIN CARE A TRECUT. “M-AM SIMȚIT FOARTE CIUDAT, NU ERAM COERENTĂ ÎN ACȚIUNI!”)

„Eu am plecat la 19 ani în China singură, așa am început, dar tot răul spre bine, am acumulat foarte multă experiență. Se întâmplă și în Europa, nu doar acolo, și este important să tragem un semnal de alarmă. Mi s-au pus droguri în băutură, în club. Noroc că am știut cum să gestionez situația. M-am dus acasă, altfel nu știu ce s-ar fi întâmplat. Fiind o fată care nu consumă așa ceva, am simțit că nu prea mai sunt eu.

După am auzit povești, la modul fete care au dispărut de tot, au fost răpite. Un băiat a fost răpit timp de o săptămână, apoi a fost lăsat pe marginea drumului, habar nu are ce i s-a întâmplat. Băieți, fete, nu contează”, a povestit Gina Chirilă.

„Și s-a întors și fără un rinichi”, a completat Bogdan.

„Da, n-am vrut să zic și asta, dar e adevărat”, a susținut Gina Chirilă.

Gina Chirilă, dedesubturile vieții de model

Experiența din China nu este singura de acest gen prin care Gina Chirilă a trecut. Aceasta a mai dezvăluit că în Napoli a fost la un pas să fie răpită, însă a avut noroc că se afla într-o zonă populată și a reușit să ajungă la hote. Mai mult, în Franța i s-a sugerat să întrețină relații intime cu fotograful pentru a obține o campanie.

„În Franța am fost pusă în fața unei situații în care puteam fi abuzată, dar, din nou, am știut cum să gestionez. Am pierdut campania. Un fotograf mi-a spus că trebuie să fac ceva cu el ca să primesc acea campanie. La început a fost violent, apoi și-a dat seama că nu e ok și m-a lăsat să plec.

Ca orice altă meserie, probabil, modellingul are plusuri și minusuri. E foarte important să ai inteligență emoțională, din punctul meu de vedere, să poți să te descurci în situațiile astea, pentru că ele se întâmplă, sunt reale. Aveam colege care aveau 14-15 ani, care au trecut prin aceleași încercări ca și mine, poate prin unele mai grele. Nimeni nu te obligă să faci ceva în industria asta, dar te manipulează cumva încât nu mai știi ce să faci exact”, a mai spus Gina Chirilă.

