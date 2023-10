Gina Pistol a spus tot abia acum! Adevăratele motive pentru care a renunțat la televiziune + Când revine pe micile ecrane

La începutul acestui an, Gina Pistol venea cu un anunț care a luat prin surprindere pe multă lume. Aceasta s-a retras din televiziune, lăsând pe toată lumea cu gura căscată. Acum, vedeta a vorbit despre adevăratele motive care au stat la baza acestei decizii, dar a spus clar și când o să revină pe micile ecrane.

În anul 2021, Gina Pistol a devenit mămică pentru prima dată, iar acest lucru i-a schimbat radical viața. Vedeta este o mamă dedicată, așa că a vrut să se ocupe îndeaproape de creșterea micuței Josephine, iar pentru asta a fost nevoită să renunțe și la proiectele de televiziune în care era implicată. Însă, acesta nu a fost singurul motiv care a determinat-o să iasă din lumina reflectoarelor. Abia acum soția lui Smiley a spus tot.

„Toate în același an”

La începutul acestui an, după terminarea sezonului 11 Chefi la Cuțite, Gina Pistol și-a anunțat retragerea din televiziune. La momentul respectiv, vedeta spunea că principalul motiv pentru care a luat această decizie a fost fiica ei. Însă, recent, soția lui Smiley a mărturisit că a fost vorba despre un conglomerat de întâmplări, care în cele din urmă au făcut-o să cedeze.

Se pare că înainte de a lua hotărârea, Gina Pistol a avut parte de o perioadă destul de grea. Pe lângă faptul că majoritatea timpului îi era ocupat de fiica ei, aceasta a avut și COVID de două ori într-un an, era extrem de ocupată și cu filmările, așa că a intervenit burnout-ul. Vedeta a simțit că nu o mai poate duce mult așa, fapt pentru care a decis să își pună cariera pe pauză, până când lucrurile se mai așează.

„Inclusiv că am devenit mamă, inclusiv că am avut COVID de două ori într-un an, inclusiv că am avut un burnout, toate în același an, toate au dat cu mine de pământ și atunci am realizat că sănătatea mea fizică și psihică este mai importantă decât orice proiect. Până nu sunt eu bine cu mine, stau așa puțin în umbră”, a declarat Gina Pistol, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

De asemenea, vedeta a mai mărturisit că îi lipsește televiziunea și are de gând să se întoarcă pe micile ecrane. Însă nu o să facă asta până când viața ei nu o să se mai liniștească puțin, iar ea se va reface și va avea aceeași energie ca altă dată. Soția lui Smiley mai are, pentru moment, nevoie de timp pentru ea și familia ei.

„Și mie îmi lipsește televiziunea. Sunt într-o perioadă în care eu am nevoie de mine mai mult decât are televiziunea de mine. Am nevoie de puțin timp să mă refac și pe urmă să mă prezint în fața oamenilor cu aceeași energie cu care i-am obișnuit. A fost o perioadă puțin mai grea pentru mine și încerc să mă reîntregesc, să mă adun”, a mai spus Gina Pistol.

