Gina Pistol, declarații emoționante despre cum e să fii mămică: ”Te uiți în oglindă și nu te mai recunoști”

Gina Pistol a devenit mămică în luna martie a acestui an, vedeta alegând să se retragă din lumina reflectoarelor pentru a se dedica în totalitate micuței Josephine.

Recent, vedeta a fost prezentă în platoul Observator și a vorbit și despre cum se simte în calitate de mămică și cum i s-a schimbat viața de când fetița ei s-a născut.

”Este o perioadă foarte frumoasă, o perioadă foarte grea, este cel mai frumos greu posibil, am tot spus lucrul acesta. Mă uit la fetița mea și văd cât de repede trece timpul. Și face 9 luni imediat. Întorcându-mă în platou am simțit că nu am lipsit decât o săptămână, colegii mei sunt la fel. Cu toate astea, fetița mea crește și totul e in regulă, e în etapa de bușilea. Îmi citește gândurile și când ma gândesc să nu se ducă undeva, ea fix acolo se duce”, a declarat Gina Pistol.

Gina Pistol, mărturisiri sincere după ce a devenit mamă

Dacă acum este o mămică fericită, care se bucură din plin de minunea căreia i-a dat viață, în primele săptămâni de mămicie, Gina era extrem de îngrijorată de ceea ce simțea. ”Eu credeam că-s pregătită. Dar treci printr-o furtună hormonală care te lasă un pic răvășită. Te uiți în oglindă și nu te mai recunoști. Cumva nu ești pregătită ca mamă. Și conexiunea aia despre care citești… Citisem despre cum toate femeile s-au conectat copilul și la mine nu era chiar așa”, a mărturisit Gina Pistol despre prima lună pe care a trăit-o ca mamă, în urmă cu ceva vreme.

Gina Pistol revine în televiziune

Așteptarea a luat sfârșit, iar Gina Pistol a revenit la Antena 1. Irina Fodor a înlocuit-o pe Gina Pistol în cele două emisiuni pe care le prezenta iubita lui Smiley: ”Chefi la cuțite” și ”Asia Express”, după ce a născut. Micuța Josephine avea nevoie de toată atenția ei, însă vedetei i-au lipsit momentele petrecute alături de colegii săi și concurenții dornici să-și depășească limitele.

Iubita lui Smiley a postat, recent, pe rețelele de socializare câteva imagini de pe platourile de filmare din cadrul show-ului ”Chefi la cuțite”. Vedeta a mărturisit că a avut o senzație ciudată în momentul în care și-a intrat, din nou, în rolul de prezentatoare TV.

„Sunt foarte fericită că m-am întors! Am avut o senzație ciudată când am pășit din nou în platou. Am o fetiță care a împlinit deja 8 luni, dar am avut senzația că am plecat în urmă cu o săptămână. M-am bucurat mult să îi revăd pe cei trei chefi și să îi cunosc și eu pe concurenții sezonului 4 Asia Express”, a declarat Gina Pistol.

Sursa foto: Facebook