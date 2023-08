Gina Pistol, înșelată! Dezvăluirea neașteptată făcută de soția lui Smiley: ”Nu poți să dai cu piciorul la 5 ani de relație”

Gina Pistol și Andrei Maria, alias Smiley, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Din rodul iubirii lor s-a născut micuța Josephine. Spre finalul lunii mai 2023, cei doi s-au căsătorit, apoi au plecat în luna de miere, în sudul Franței. Înainte să înceapă o poveste de iubire cu Smiley, prezentatoarea TV experimentase o relație dificilă cu un alt bărbat. La momentul acela, a fost înșelată și avea cunoștință de aventurile fostului ei partener. Iată detaliile mai jos, în articol.

Gina Pistol a avut o relație de șapte ani cu Nicola Saikaly. Cei doi s-au iubit la începutul anilor 2000, însă prezentatoarea TV a avut parte de o surpriză neplăcută din partea fostului partener – infidelitatea. Mai mult decât atât, soția lui Smiley cunoștea aventurile fostului partener și mărturisea, în urmă cu multă vreme, că acest aspect o deranjează. Gina Pistol, înșelată fiind, însă, mărturisea că sentimentele de iubire nu i-au dispărut, atunci.

„L-am iubit pe Nicola și încă îl mai iubesc. Dacă este vorba de vreo femeie, mai mult de o aventură cu ea nu va avea. Mă deranjează să știu că are aventuri, pentru că sunt geloasă. Noi ne vedem în continuare, eu merg acasă, acolo unde am locuit cu el. Am fost înşelată de două ori. Nu poţi să dai cu piciorul la cinci ani de relaţie, doar pentru că o tipă s-a împiedicat în baie de el”, mărturisea Gina Pistol, la Poveștiri de Noapte.

Gina Pistol a fost înșelată de bărbatul pe care îl iubea

Prezentatoarea TV avea cunoștință de aventurile fostului ei partener, libanezul Nicola. În anul 2011, au ales să meargă pe drumuri separate. Apoi, libanezul milionar a fost condamnat la 13 ani de închisoare.

Vezi și BOMBA VERII! GINA PISTOL ÎȘI ANUNȚĂ REVENIREA LA TV. RENUNȚĂ ANTENA 1 LA IRINA FODOR PENTRU SOȚIA LUI SMILEY? „DACĂ EI MĂ MAI VOR, EU MĂ ÎNTORC”

Vezi și THEO ROSE, AJUTATĂ DE SMILEY ȘI GINA PISTOL DUPĂ CE A DEVENIT MĂMICĂ: ”ACUM ÎNȚELEG FOARTE MULTE!”

Prezentatoarea TV și Smiley s-au căsătorit în data de 27 mai

Din experiența în care a fost înșelată, prezentatoarea TV a învățat și a mers mai departe. Gina Pistol și Smiley trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi s-au căsătorit în data de 27 mai 2023, iar mai multe detalii vi le-am prezentat, în exclusivitate, AICI. Apoi, cei doi au plecat în luna de miere, în sudul Franței. Au trăit o experiență minunată, s-au bucurat de naturalețea și istoria locului și și-au făcut amintiri. Au avut parte chiar și de câteva peripeții, iar momentele au fost surprinse. De exemplu, într-o zi, Smiley s-a rătăcit de soția lui, pe străduțele înguste din Gordes. În cele din urmă, s-au regăsit în fața unui local, unde Ginuța se înfrupta dintr-un desert.

„După ce am dat o tură pe acolo, am pornit spre Gordes, un sătuc blocat în timp, dar care arăta impecabil. Aici s-a filmat și pentru Emily in Paris, dar și pentru a Good Year. Și cum ne plimbam noi pe străduțele înguste ale sătucului, iar eu eram fascinat de ce vedeam și filmam tot, m-am pierdut cu ochii în telefon și m-am pierdut și de Gina. Bă ești nebun? Nici la nuntă nu mi-au furat-o, să se fi întâmplat tocmai aici? O fi fugit? Am căutat și-n sus, și-n jos, și-n lung, și-n lat, Gina… nicăieri. O fi fost răpită de vreun balaur? Am încercat să o sun, dar nu era semnal. Na belea acum”, a spus Smiley, în videoclip. Filmulețul poate fi văzut aici.

Sursă foto: capturi video, social media