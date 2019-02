Gina Pistol o să turbeze de gelozie! Smiley și Sore, din nou împreună: „Asta e cheia în orice relație de iubire”

E cea mai nouă piesă a lor! Sore și Smiley au colaborat perfect și au scos piesa “Jumatate”. O partitură despre plăceri și despre păcate, asa cum se vede prin ochii lui Sore.

“Am simtit mereu nevoia de acest du-te vino in relatie. Cred ca asta e cheia in orice relatie de iubire, din cand in cand sa te mai joci, sa te tachinezi ca sa te redescoperi si sa mentii iubirea vie,” spune Sore.

Iaiă și bilanțul, rapid, făcut de artistă. Plus provocarea: ”Plăceri versus păcate sau păcate din plăcere? Vă provoc și pe voi, lista mea e cam lungă, îmi place adrenalina la volan și pe placa de snowboard, sunt dependentă de cofeină, sunt shopaholică…Cred că aș mai putea să găsesc și altele.”

Sore si Smiley împart și câte jumătate de videoclip într-o continuă iluzie optică, o execuție făcuta exclusiv în postproducție grafică. “Se spune că lucrurile bune se lasă așteptate. Am așteptat momentul potrivit să facem o melodie care să ne reprezinte în egală măsură, iar Jumatate este jumatate Smiley, jumatate eu, de la vibe, la stil muzical, la interpretare, la energie”, povestește Sore.