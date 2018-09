Giulia Anghelescu, lăsată fără replică de fiica ei când a întrebat-o cum a venit pe lume: ”Nu am știut ce să îi răspund…”

Giulia Anghelescu a rămas fără grai în fața fiicei sale! Micuța Antonia și-a pus mama în dificultate în momentul în care a întrebat-o cum a venit ea pe lume.

Este o artistă completă și o mămică cu normă întreagă a doi copilași minunați. Giulia Anghelescu are un băiețel și o fetiță, iar recent îndrăgita cântăreață a fost lăsată fără replică de micuța Antonia. Fiica ei a avrut să știe neapărat cum a venit ea pe lume, iar Giulia s-a fâsticit!

„Antonia m-a blocat atunci când m-a întrebat: "Și, totuși, eu cum am venit pe lume? Am înțeles că tu și tati vă iubeați, dar concret cum s-a întâmplat?". Nu am știut ce să îi răspund, i-am spus să mai aștepte câțiva ani.", a declarat Giulia la Teo Show.

Giulia Anghelescu, despresie postnatală