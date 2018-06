Giulia Anghelescu a spus adevărul despre separarea de soțul ei: “Oficial, despărțiți…”

De multe ori s-a zvonit că Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, divorțează, iar astăzi, artista a făcut dezvăluiri explozive despre acest subiect. În timpul declarațiilor, vedeta a recunoscut că a ascuns totul de ochii presei. (Oferta speciala playstation)

Giulia Anghelescu a vorbit despre despărțirea de soțul ei

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu sunt împreună de aproape 15 ani și au împreună doi copii. Invitată în platoul emisiunii moderată de Cătălin Măruță, cântăreața a făcut mărturisiri sincere despărțirea oficială de soțul ei. Potrivit vedetei, cei doi au avut o perioadă de un an și jumătate în care au fost oficial despărțiți, dar în tot acest timp se tatonau.

“Am avut o perioadă de un an și jumătate în care am fost, oficial, despărțiți. Eu cred cu tărie că lucrurile s-au întâmplat exact așa cum. Nu a fost o treabă cu părinții, ci cu prietenii… Cred că… pentru mine oricum pentru mine nu contează. Prietenii noștri sunt în continuare prietenii noștri, poate au avut nevoie de motive să vadă. Da, erau două tabere, și ai mei, și ai lui, parcă era război. (…).

Cred că toate lucrurile pe care le avem în viață, le avem cu un scop, pentru că suntem pregătiți. (…). Eu nu am regrete (n.r.: râde). Să știi că eu chiar nu am regrete și nu am avut nicio dezamăgire regretabilă, care să mă chinuie ani în șir. Cred că dacă a fost vreun hop, înseamnă că am reușit să trec cu brio dacă nu îmi aduc aminte de el. În afară de Vlad, cine m-a făcut să plâng (n.r.: râde). În perioada asta estivală, am zis că mă dedic vloggingul”, a povestit artista în cadrul emisiunii “La Măruță”.

Giulia Anghelescu, actriță

În vârstă de 33 de ani, artista va avea o vară tare ocupată. Se va dedica vlogging-ului și va filma pentru primul lungmetraj, care este regizat de Iura Luncașu. Giulia Anghelescu e extrem de fericită că intră în lumea filmului, de altfel, e o dorință pe care și-o îndeplinește după mulți ani de muncă.

“O să joc în primul meu lungmetraj vara asta. Habar nu am cum am reușit să iau castingul. Cred că m-a ajutat treaba asta cu vloggingul. O să fie un lungmetraj, sunt foarte fericită, pentru că e o distribuție foarte frumoasă. E un film, o comedie, în regia lui Iura Luncașu”, a mai spus cântăreața.