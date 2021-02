Grecul Ouzounidis, prezentat oficial în Bănie: „E un proiect foarte bun pentru mine!”

Marinos Ouzounidis a preluat oficial Universitatea Craiova. Tehnicianul a asistat aseară în Bănie la partida cu Dinamo, câștigată de noii săi jucători cu 1-0, iar astăzi a fost prezentat oficial, urmând a debuta pe banca „juveților” joi în meciul din optimile Cupei României din deplasare cu FC Botoșani.

„Mă consider un antrenor echilibrat. Este adevărat că atunci când conduci o echipă care visează la titlu, trebuie să te concentrezi pe partea ofensivă. Văzând rezultatele precedente, trebuie să încercăm să dăm mai multe goluri. Am căutat informații despre echipă. Adevărul e că aveam o serie de informații, i-am întâlnit acum câțiva ani în Europa. Pe lângă un stadion extraordinar, știu că există o stabilitate din partea conducerii. E o echipă care își dorește să devină din ce în ce mai bună, luptă pentru titlu și știu că are fani foarte înfocați. E un proiect foarte bun pentru mine”, a declarat Marinos Ouzounidis.

În vârstă de 52 de ani, grecul este al patrulea tehnician care o pregăteşte pe Universitatea Craiova în acest sezon. Oltenii au început cu italianul Cristiano Bergodi, care a demisionat după primele zece etape, fiind înlocuit de Corneliu Papură. Acesta şi-a reziliat contractul pe 30 ianuarie, echipa fiind pregătită în ultimele două etape de interimarul Dragoş Bon, care a obţinut victorii cu Poli Iaşi (3-0) şi Dinamo (1-0).

Marinos Ouzounidis a antrenat ultima oară în Cipru la APOEL Nicosia, iar în Grecia a pregătit Panathinaikos și AEK Atena.

„Sperăm într-o colaborare cât mai lungă şi cu cât mai multe efecte pozitive, să ne îndeplinim obiectivele pe care le avem. Este un nume de referinţă al fotbalului elen, un fost fotbalist. A avut şi o carieră de fotbalist deosebită, în special la Panathinaikos, urmată de o carieră de antrenor destul de fructuoasă. A fost antrenor la Panathinaikos, la Xanthi, în Cipru la APOEL Nicosia, cu care a câştigat campionatul. Îi doresc să ne readucă zâmbetul şi speranţa că putem să ne îndeplinim acel obiectiv maximal, de a câştiga campionatul”, a declarat Sorin Cârţu, preşedintele oltenilor, la prezentarea oficială a noului tehnician.