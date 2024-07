Grecul Remos vine în România și cântă cu 100 de instrumentiști pe malul mării

Cel mai in voga artist grec, Antonis Remos va avea un concert inedit in Romania, in cadrul festivalului Fusion Music Fest care ca avea loc intre 16-18 august pe plaja Reyna din Constanta.

Cantaretul grec care are zeci de milioane de fani in toata lumea este pregatit sa faca un show nemaivăzut interpretand hiturile care l-au consacrat in acompaniamentul orchestrei Operei Nationale Bucuresti dirijata de Daniel Jinga.

„Fusion, acesta este cuvantul care ar descrie spectacolul muzical pe care ni-l pregateste Antonis Remos pe plaja Reyna din Constanta in cadrul unui festival pe care nu trebuie sa-l ratati! Pe langa Remos, puteti sa ii vedeti pe Inna, pe The Motans, pe marele Damian Draghici, Elena Gheorghe, 3 Sud Est si celebra Yasmin Levi din Israel cantand cu 100 de instrumentisti pe una dintre cele mai mari scene din Romania care va fi montata pe malul marii”, ne-a declarat Andreea Stanciu, PR manager al Fusion Music Fest. Biletele au fost puse in vanzare pe iabilet.ro, biletul.ro.

Scenografia evenimentului este una rupta parca din amfiteatrele grecesti si organizatorii se asteapta ca atmosfera sa fie de distractie si voie buna intr-un cadru unic.