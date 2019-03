Halep răvășită după eliminarea de la Indian Wells: „Am plâns în vestiar!”

Compatrioata noastră Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie numărul 2, a fost învinsă cu scorul de 6-2, 3-6, 6-2, cu Marketa Vondrousova din Cehia, locul 61 WTA, în optimile de finală ale turneului de la Indian Wells.

În jocul contra cehoaicei, românca a fost extrem de nervoasă pe toată durata jocului și în multe momente a răbufnit, izbind chiar și racheta de suprafața de joc pentru nereușitele sale.

De nerecunoscut în fața cehoaicei, românca a fost extrem de afectată de înfrângerea suferită iar la conferința de presă care a urmat confurntării a dezvăluit că la vestiar a plâns pentru acest eșec.

„Înfrângerile sunt mai uşoare acum, trec mai repede peste ele, dar încă sunt dezamăgită şi supărată că am pierdut. De fapt, am plâns în vestiar după mult timp pentru că am pierdut. Dau sută la sută în fiecare meci, în fiecare turneu, din acest motiv sufăr puţin când pierd. Simţeam că trebuie să plâng. Sufăr după fiecare înfrângere şi cred că este un lucru bun. Mi-am găsit ritmul abia după setul secund, simţeam că pot să câştig meciul. Dar după primul game am pierdut multă energie şi mă simţeam răvăşită în unele momente şi am comis anumite greşele, iar ea a dominat apoi meciul. Am jucat puţin greşit, am alergat prea mult şi am fost prea defensivă”, a declarat Simona Halep.

Simona Halep a jucat anul trecut în semifinale la Indian Wells, fază în care a fost întrecută de japoneza Naomi Osaka, scor 6-3, 6-0.

Prezenţa în optimi este recompensată cu un premiu de 91.205 dolari şi cu 120 de puncte WTA. Prin eliminarea încă din optimi la Indian Wells, Halep va pierde locul 2 iar de săptămâna viitoare va fi în cel mai bun caz pe locul 3 în clasamentul WTA.