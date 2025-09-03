Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: „Poți chiar să atingi nemurirea”

Președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping au fost surprinși discutând despre transplanturi de organe și despre posibilitatea ca oamenii să trăiască până la 150 de ani.

Cei doi lideri nu și-au dat seama că remarcile lor pot fi auzite de public, deoarece schimbul de replici a fost surprins de un microfon despre care nu știau că este pornit, conform REUTERS.

Episodul a avut loc în timp ce Putin și Xi mergeau alături de liderul korean Kim Jong Un, în fruntea unei delegații de peste 25 de lideri străini, pentru a asista la o uriașă paradă militară la Beijing.

Parada a marcat cea de-a 80-a aniversare a sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial.

Momentul a fost transmis în direct de televiziunea de stat CCTV și preluat de alte publicații, inclusiv televiziunea de stat chineză CGTN, Associated Press și Reuters.

Autoritățile din China au declarat că transmisiunea a avut o audiență de 1,9 miliarde online și de peste 400 de milioane la televizor.

Cum a decurs schimbul de replici dintre Putin și Xi Jinping

În timp ce Putin și Xi se îndreptau spre tribuna din piața Tiananmen, unde au asistat la paradă împreună cu Kim, traducătorul lui Putin a putut fi auzit spunând în chineză:

„Biotehnologia se dezvoltă continuu”.

După o altă frază care nu se distinge bine, traducătorul a adăugat:

„Organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât trăiești mai mult, cu atât devii mai tânăr și poți chiar să obții nemurirea.”

Ca răspuns, Xi poate fi auzit spunând în chineză:

„Unii prezic că în acest secol oamenii ar putea trăi până la 150 de ani”.

Între timp, Kim zâmbea și privea în direcția lui Putin și a lui Xi, dar nu era clar dacă conversația era tradusă și pentru el.

În timp ce Xi vorbea, camera s-a mutat spre o imagine de ansamblu a Pieței Tiananmen și sunetul s-a estompat.

Puțin peste 30 de secunde mai târziu, Xi, Putin și Kim au reapărut în fața camerei în timp ce urcau pe treptele tribunei spre platforma de unde urmau să asiste la paradă.



Ce a declarat liderul chinez în timpul paradei de la Beijing

În timpul evenimentului, Xi a spus mulțimii de peste 50.000 de spectatori că lumea se confruntă cu o alegere între „pace sau război”, în timp ce inspecta trupele și echipamentul militar de ultimă generație, inclusiv rachete hipersonice și drone navale.

Vladimir Putin sosise duminică în China pentru a participa la un summit organizat de Beijing. Peste 20 de lideri ai țărilor non-occidentale, inclusiv premierul indian Narendra Modi, au fost prezenți la summit.

Putin și Xi au semnat peste 20 de acorduri în domenii de la energie la inteligență artificială, și au convenit să construiască o nouă conductă de gaz, fără a anunța detalii cheie despre finanțare sau prețul gazului care va fi livrat în China.

