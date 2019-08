Halucinant! Un angajat al unui service din Iași a plecat la o nuntă cu bolidul de lux al unui client și l-a stricat! Ce a uitat pe bancheta din spate

Halucinant! Un angajat al unui service din Iași a plecat la o nuntă cu bolidul de lux al unui client și l-a stricat.

După ce și-a lăsat mașina în service timp de trei zile, un client a observat că mașina funcționează mai greu. Apelând la serviciil unui alt service din Iași, bărbatul a descoperit că piese din mașina lui au fost înlocuite cu altele mai vechi și mult mai uzate.

Mai mult decât atât, un fost angajat al service-ului a confirmat bănuielile clientului și anume că piesele au fost înlocuite și vândute în Germania, dar și că unul dintre angajați ar fi părăsit orașul cu mașina clientului, în scopuri personale. Clientul ar fi scos din buzunare 800 de euro pentru a repara mașina deoarece compania nu-și asumă acuzațiile.

“Am luat masina si, dupa curatare filtrului de particule, masina mergea si mai prost decat atunci cand a fost lasata. Atunci mi s-a spus ca trebuie sa mai schimb doi senzori, pentru ca au funingine pe ei. Am tacut din gura si am acceptat. M-au asigurat ca dupa aceasta schimbare masina va functiona ca noua. Am schimbat si senzorii, iar in bordul masinii apareau aceleasi erori aferente faptului ca nu a fost nimic schimbat. Mi-au spus atunci sa las masina.

Dimineta am lasat masina la service si a fost adusa la ora 17:00. Cand am luat masina, vazusem ca se consumase un sfert de rezervor de motorina. Spre seara, am observat o umbrela de copil pe bancheta din spate. L-am contactat pe angajat si mi-a spus ca e a nepotului lui. Dupa doua zile, masina nu mai mergea deloc. Constatarea lucrarii la motor a fost facuta intr-un alt service si s-a demonstrat faptul ca capsula era pusa de forma, fara suruburi, fara nimic, toate clemele de la furtunuri erau rupte, fapt ce arata ca au tras de ele, doua tuburi de plastic ce trag aer nu erau puse pe pozitie si galeria de admisie era fisurata. Asta este doar ce se vede la ridicarea capsulei de la motor. Nici nu vreau sa ma gandesc ce este sub masina”, a spus Sebastian Botez pentru bzi.ro.

Un martor care a văzut tot ce s-a întâmplat l-a constactat pe client și i-a povestit, cu lux de amănunte, ce a văzut.

“Constantin mi-a elucidat misterul. Acesta mi-a povestit ca un alt angajat a luat masina ca sa vada cum merge un seria sapte. La capat Dacia, unde este service-ul, acesta ar fi intrat in liniile de tramvai cu viteza si mi-a spart filtrul si a provocat paguba pentru care eu am platit. I-am contactat chiar si saptamana trecuta pe angajatii de la service, pentru a-mi inapoia banii, dar nu am primit niciun raspuns.

Tot acest angajat mi-a spus ca eu am platit pentru distractia colegului lui de munca si mi-a mai spus ca masina mea a fost folosita ca masina de familie trei zile, atat cat a stat in service, a carat turbosuflante si a fost cu ea si la o nunta in Suceava. La spusele lui Constantin, aceasta companie ia filtrele de particule de pe masini si le vinde in alte tari cu 1.000, 1.500 de euro. Am mai vorbit cu alte persoane care au mers acolo si au confirmat ca au ramas fara filtru de particule”, a mai spus Sebastian.