Haos total pe aeroportul din Köln. Doi români au forțat o ieșire de urgență și au alergat pe pistă după avion

Scene șocante suprinse la sfârșitul săptămânii trecute pe aeroportul din Köln. Încercând să prindă avionul pe care l-au ratat, doi români au forțat o ieșire de urgență și au alergat pe pistă. Aceştia nu au reușit să urce la bord și au fost totodată reținuți de polițiști.

În data de sâmbătă, 22 noiembrie, pe aeroportul din Köln-Bonn s-a petrecut un incident nemaivăzut. Doi români care nu au reușit să urce la timp avion ar fi încercat să oprească avionul alergând pe pistă.

Haos pe aeroportul din Köln. Cine sunt autorii

Cei doi bărbați, cu vârstele de 28, respectiv 47 de ani, au spart geamul unei ieșiri de urgență, au alergat și au făcut în nenumărate rânduri semne pilotului să opească avionul.

Momentul a fost filmat integral şi postat pe Facebook, iar reacţiile nu au întârziat să apară: „Câtă minte trebuie să ai să faci așa ceva și să crezi că va funcționa? Nu vei ajunge la bord, ci vei fi arestat sau, și mai rău, aspirat într-un motor”, este unul dintre comentarii.

Autorii faptei au fost arestaţi

Cei doi bărbați nu au reușit să-şi îndeplinească scopul de a urca în avion, ci au ajuns pe mâinile poliţiştilor. Aceştia au fost predați poliției federale, care a deschis un dosar penal pentru încălcarea proprietății private.

De asemenea, autoritățile cercetează dacă prin acţiunile românilor s-a încălcat legislația privind securitatea aeriană, lucru care le poate aduce sancțiuni suplimentare.