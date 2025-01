Hollywood în flăcări! Incendiile devastatoare din Los Angeles opresc filmările pentru cele mai mari seriale și mistuie vilele luxoase ale vedetelor!

Incendiile de vegetație care ard în Los Angeles și în împrejurimi au distrus casele mai multor celebrități, printre care Billy Crystal, Mandy Moore și Paris Hilton.

Pompierii din California se luptă cu incendiile, care ard nestingherite, alimentate de rafalele de vânt, distrug case, blochează drumurile pe care zeci de mii de oameni au fugit, și pun la încercare resursele.

Există mai multe incendii majore: Incendiul Palisades la vest de Los Angeles, incendiul Eaton la nord de Pasadena și incendiul Hurst în San Fernando Valley. Miercuri târziu, un alt incendiu a izbucnit în Hollywood Hills.

Cel puțin 150.000 de persoane au primit ordine de evacuare. În plus, peste 1,5 milioane de clienți rămăseseră fără curent electric.

Oficialii nu au dat o estimare a structurilor avariate sau distruse de incendiul de vegetație, dar au declarat că aproape 30.000 de structuri sunt amenințate.

Șosele impracticabile din cauza mașinilor abandonate de oamenii disperați să fugă

Șoselele au devenit impracticabile atunci când zeci de oameni, în graba frenetică de a ajunge în siguranță, și-au abandonat vehiculele și au fugit pe jos, unii purtând valize.

Incendiul a ars Canionul Temescal, o zonă populară de drumeții înconjurată de cartiere dense cu case de milioane de dolari.

Flăcările au trecut peste celebrul Sunset Boulevard și au ars părți din Palisades Charter High School, care a apărut în multe producții hollywoodiene, inclusiv în filmul de groază din 1976 „Carrie”, remake-ul din 2003 al „Freaky Friday” și serialul TV „Teen Wolf”.

Incendiul din Palisades a distrus, de asemenea, ranchul istoric care a aparținut legendarului Will Rogers de la Hollywood.

Motelul istoric Topanga Ranch, construit de William Randolph Hearst în 1929, a ars și el.

Incendiile de vegetație care au devastat cartierul Pacific Palisades din Los Angeles au forțat multe vedete de la Hollywood, printre care Mark Hamill, Mandy Moore și James Woods, să își evacueze locuințele.

“Am plecat din Malibu atât de în ultimul minut”, a scris Mark Hamill într-o postare pe Instagram marți seara. „Incendii mici pe ambele părți ale drumului pe măsură ce ne apropiam de Pacific Coast Highway”.

Billy Crystal și soția sa, Janice, au publicat miercuri o declarație în care spun că locuința lor în care stăteau de 45 de ani, din cartierul Pacific Palisades a fost distrusă.

„Janice și cu mine locuiam acolo din 1979. Ne-am crescut copiii și nepoții aici. Fiecare centimetru din casa noastră a fost umplut cu dragoste. Amintiri frumoase care nu pot fi luate. Avem inima frântă, desigur, dar cu dragostea copiilor și prietenilor noștri vom trece peste asta”, au scris soții Crystal.

Cartierul lor este o zonă de deal de-a lungul coastei presărată cu reședințe ale celebrităților și comemorată de Beach Boys în hit-ul lor din anii 1960 „Surfin’ USA”.

Mandy Moore și-a pierdut casa din cartierul Altadena de lângă Pasadena.

„Sincer, sunt în stare de șoc și mă simt amorțită pentru tot ce au pierdut atât de mulți, inclusiv familia mea. Școala copiilor mei a dispărut. Restaurantele noastre preferate, dispărute. Atât de mulți prieteni și persoane dragi au pierdut totul”, a scris vedeta Instagram într-o postare care a inclus video de străzi devastate din suburbia ei.

„Comunitatea noastră este distrusă, dar vom fi aici pentru a reconstrui împreună. Trimitem dragoste tuturor celor afectați și celor din prima linie care încearcă să țină situația sub control”, a scris Moore.

Familia Crystal au exprimat un sentiment similar cu privire la Palisades. „Pacific Palisades este o comunitate rezistentă cu oameni extraordinari și știm că în timp se va ridica din nou. Este casa noastră”, au scris ei.

Cary Elwes, starul din „The Princess Bride” și din numeroase alte filme, a scris miercuri pe Instagram că familia sa este în siguranță, dar că locuința lor a ars în incendiul de pe coasta Palisades.

„Din păcate, ne-am pierdut casa, dar suntem recunoscători că am supraviețuit acestui incendiu cu adevărat devastator”, a scris Elwes.

Paris Hilton a postat un videoclip pe Instagram și a spus că acesta include imagini din casa ei distrusă din Malibu. „Această casă a fost locul în care am construit atât de multe amintiri prețioase. Este locul unde Phoenix a făcut primii pași și unde am visat să construim o viață întreagă de amintiri cu London”, a spus ea, referindu-se la copiii ei mici.

„Devastarea este inimaginabilă. Să știi că atât de mulți se trezesc astăzi fără locul pe care l-au numit acasă este cu adevărat sfâșietor”, a scris ea.

Mai multe vedete au fost nevoite să își evacueze casele din cauza incendiului de la Palisades

Jamie Lee Curtis a declarat miercuri pe Instagram că familia ei este în siguranță, dar a sugerat că cartierul ei și posibil casa ei sunt în flăcări. Ea a spus că mulți dintre prietenii ei și-au pierdut casele:

„Este o situație terifiantă și sunt recunoscătoare pompierilor și tuturor bunilor samariteni care ajută oamenii să se îndepărteze din calea flăcărilor”.

Alte vedete care au case în zonă sunt Adam Sandler, Ben Affleck, Tom Hanks și Steven Spielberg.

Mulți așteaptă să afle dacă casele lor au supraviețuit flăcărilor.

James Woods a postat marți imagini cu flăcările care ard prin tufișuri și trec pe lângă palmieri pe un deal din apropierea casei sale. Flăcările portocalii uriașe se întindeau printre curțile amenajate dintre case.

„Stau pe aleea mea, mă pregătesc să evacuez”, a spus Woods în scurtul videoclip postat pe X. Mai târziu, el a confirmat că a evacuat și a adăugat: “Trebuie să spun că îți pune sufletul la încercare, să pierzi totul deodată”.

Cu mai puțin de 72 de ore înainte, cele mai mari vedete de la Hollywood se adunaseră pentru a păși pe covorul roșu la Globurile de Aur, primul eveniment major al sezonului exuberant și, pentru mulți, triumfător al premiilor industriei de film.

Ceremonii de premiere și lansări de film amânate sau anulate, filmări la emisiuni de succes întrerupte

Bucuria sezonului premiilor a fost repede stinsă: Premierele unor filme concurente precum „Better Man” și „The Last Showgirl” au fost anulate, nominalizările la premiile Screen Actors Guild au fost anunțate prin intermediul unui comunicat de presă în loc să fie făcute în cadrul unui eveniment live, iar evenimentele din weekend precum premiile AFI au fost anulate preventiv.

Nominalizările pentru premiile Oscar sunt, de asemenea, amânate cu două zile, până pe 19 ianuarie, iar Academia de Film a prelungit perioada de votare pentru a veni în întâmpinarea membrilor afectați de incendii.

A 30-a ediție a premiilor Critics Choice Awards, programate inițial pentru duminică 26 ianuarie, au fost amânate până pe 26 februarie.

Studiourile de film au anulat două premiere din cauza incendiului și a vântului, parcul tematic Universal Studios Hollywood a fost închis pentru o zi din cauza fumului și a vântului, iar J. Paul Getty Trust a anunțat că două dintre muzeele sale, Getty Villa și Getty Center, vor rămâne închise pentru următoarele câteva zile.

Peste o duzină de emisiuni TV produse de mai multe studiouri au întrerupt filmările, inclusiv Grey’s Anatomy, NCIS, The Price is Right, Hacks și Jimmy Kimmel Live.

Având în vedere devastarea continuă din regiune, companii precum NBC, Max, Apple TV+, Peacock, CBS Studios și 20th Television au luat decizia de a întrerupe producția pentru a menține oamenii în siguranță și în afara zonelor afectate.

Universal Studios a anulat filmările pentru numeroase seriale, inclusiv „Hacks”, „Ted Lasso” și „Suits LA”.

The Walt Disney Co. și-a închis sediul din Burbank și a anulat producția mai multor seriale, printre care „Anatomia lui Grey” și „Doctor Odyssey”. Emisiunea „Jimmy Kimmel Live!” a ABC, care se înregistrează la Hollywood, a fost anulată pentru miercuri și va fi difuzată în reluare.

Lotul studiourilor Warner Bros. din Burbank – situat între incendiile Palisades și Eaton – s-a închis miercuri, întrerupând efectiv filmările pentru emisiunile de succes care au loc acolo, precum „Abbott Elementary”, „Grey’s Anatomy” și „The Jennifer Hudson Show”.

Pauzele de producție s-au adăugat altor perturbări ale industriei cinematografice și de televiziune din Los Angeles, inclusiv anularea premierei filmului „Wolf Man” al Universal și amânarea galei de decernare a premiilor American Film Institute, programată inițial pentru vineri.

Amazon MGM Studios și Universal Studios au renunțat la premierele filmelor „Unstoppable” și „Wolf Man”, care erau planificate pentru marți seară, iar Paramount și Max au anulat premierele pentru „Better Man” și „The Pitt” programate pentru miercuri seară.

